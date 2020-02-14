Пенсионер погиб в тепляке
Пожар, который произошёл вечером 13 февраля в Советском районе Улан-Удэ, унёс жизнь мужчины.
На момент прибытия пожарных полностью горел брусовой тепляк. Возгорание удалось ликвидировать на площади 10 кв. м. в кратчайшие сроки. Но в огне погиб пожилой мужчина.
- Условием развития пожара стало позднее обнаружение. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнём, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», днём 7 февраля на пожаре в 101 микрорайоне Улан-Удэ погиб ребёнок.
В Улан-Удэ на пожаре погиб пожилой мужчина
Происшествия, Фото:
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