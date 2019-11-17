В Бурятии горели надворные постройки и квартира

Возгорания случились из-за перекала трубы дымохода и выпавшего уголька
16 ноября в Бурятии зарегистрировано 12 пожаров, 9 из которых произошли в районах республики.
В селе Заречье Кабанского района загорелись надворные постройки. На момент прибытия пожарных горели надворные постройки на двух смежных участках. В результате пожара на территории первого домовладения уничтожены баня, две теплицы, а также дрова. На территории второго домовладения повреждены кровля кладовой и её стены изнутри.
- Вероятно, причиной пожара послужил перекал металлической трубы дымохода бани, с последующим возгоранием деревянных потолочных конструкций, - сообщат пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.
Предположительно, по этой же причине в селе Новый Заган Мухоршибирского района и в посёлке Сосново-Озёрское Еравнинского района горели надворные постройки. В первом пожаре огонь повредил потолочные конструкции, во втором - строение уничтожено полностью.
- Чтобы предотвратить пожар по этой причине не допускайте перекала печи. Убедитесь, что у вашей отопительной печи от трубы до конструкции потолочных перекрытий, выполненных из горючих материалов, расстояние составляет не менее 35 см. Если нет возможности увеличить разделку печной трубы, то проведите её изоляцию, соорудив для трубы металлический кожух с наполнением из несгораемых материалов (например, минеральной ваты), - рекомендуют специалисты.
В селе Сотниково Иволгинского района произошел пожар в одной из квартир 4-х квартирного жилого дома. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны из одной квартиры шёл дым. В результате пожара огнём повреждены матрас и полы.
Вероятно, пожар произошёл из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Скорее всего, при топке печи из поддувала выпал горящий уголь, в следствие чего произошло загорание деревянных конструкций пола и личных вещей.
Как сообщал «Байкал- Daily», также накануне горела аптека в селе Турунтаево Прибайкальского района.
В Бурятии горели надворные постройки и квартира
Происшествия, Фото:
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