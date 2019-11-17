В Бурятии горела аптека

Происшествия, Фото: Пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС

По предварительным данным, возгорание случилось из-за короткого замыкания



Сегодня в селе Турунтаево Прибайкальского района Бурятии произошёл пожар в здании частной аптеки. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны горела крыша здания.



- В результате пожара произошло обрушение крыши на площади 84 квадратных метра. Причиной пожара, предположительно, послужило короткое замыкание электропроводки, - сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.



Специалисты предупреждают, чтобы избежать пожара по этой причине не стоит оставлять включенные электроприборы без присмотра. Пользоваться нужно только исправной электропроводкой и сертифицированными электроприборами, устанавливать которые необходимо на безопасном расстоянии от сгораемых предметов и материалов. Не допускать скруток проводов и не перегружать электросеть нескольким включением приборов.

