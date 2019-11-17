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В Бурятии горела аптека

В Бурятии горела аптека
Происшествия,  Фото:Пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС
По предварительным данным, возгорание случилось из-за короткого замыкания

Сегодня в селе Турунтаево Прибайкальского района Бурятии произошёл пожар в здании частной аптеки. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны горела крыша здания.

- В результате пожара произошло обрушение крыши на площади 84 квадратных метра. Причиной пожара, предположительно, послужило короткое замыкание электропроводки, - сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.

Специалисты предупреждают, чтобы избежать пожара по этой причине не стоит оставлять включенные электроприборы без присмотра. Пользоваться нужно только исправной электропроводкой и сертифицированными электроприборами, устанавливать которые необходимо на безопасном расстоянии от сгораемых предметов и материалов. Не допускать скруток проводов и не перегружать электросеть нескольким включением приборов. 
пожар
 
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