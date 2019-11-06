Забайкалец, отключив сигнализацию и камеры, украл из магазина алкоголь

Он проник в магазин путём подбора ключа



В Кыринском районе Забайкальского края в полицию поступило сообщение о проникновении в продовольственный магазин села Алтан. Установлено, что неизвестный попал в помещение путём подбора ключа.



Вор отключил охранную сигнализацию и камеры видеонаблюдения, после чего украл несколько бутылок алкогольной продукции и камеру видеонаблюдения.



Полицейские установили подозреваемого. Им оказался бывший сожитель владелицы магазина. От него получены признательные показания.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



