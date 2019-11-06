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Забайкалец, отключив сигнализацию и камеры, украл из магазина алкоголь

Забайкалец, отключив сигнализацию и камеры, украл из магазина алкоголь
Происшествия, 
Он проник в магазин путём подбора ключа

В Кыринском районе Забайкальского края в полицию поступило сообщение о проникновении в продовольственный магазин села Алтан. Установлено, что неизвестный попал в помещение путём подбора ключа.

Вор отключил охранную сигнализацию и камеры видеонаблюдения, после чего украл несколько бутылок алкогольной продукции и камеру видеонаблюдения.

Полицейские установили подозреваемого. Им оказался бывший сожитель владелицы магазина. От него получены признательные показания.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

кража
 
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