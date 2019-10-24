Двух жителей Иркутской области оштрафовали за экстремизм

Мужчины разместили экстремистские видеоматериалы



Два факта распространения запрещённых в России экстремистских материалов выявили сотрудники Усть-Илимской межрайонной прокуратуры и отдела УФСБ в Усть-Илимске.



26-летний коренной местный житель, работающий электромонтёром на крупном предприятии города, на личной странице «ВКонтакте» в разделе «видеозаписи» разместил материал экстремистского содержания. Нарушитель пояснил, что ему не было известно о том, что видеоматериал признан запрещённым материалом.



При назначении наказания суд учёл раскаяние и то, что молодой человек привлекается к административной ответственности впервые. Ему был назначен штраф в 1,5 тысячи рублей.



24-летний уроженец Республики Таджикистан с российским гражданством в публичном доступе на своей странице в социальной сети «Одноклассники» также разместил видеоматериал, включённый в федеральный список экстремистских материалов.



Суд также постановил назначить ему наказание в виде штрафа в размере 1,5 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе Усть-Илимского городского суда.



