Двух жителей Иркутской области оштрафовали за экстремизм

Мужчины разместили экстремистские видеоматериалы
Два факта распространения запрещённых в России экстремистских материалов выявили сотрудники Усть-Илимской межрайонной прокуратуры и отдела УФСБ в Усть-Илимске.
26-летний коренной местный житель, работающий электромонтёром на крупном предприятии города, на личной странице «ВКонтакте» в разделе «видеозаписи» разместил материал экстремистского содержания. Нарушитель пояснил, что ему не было известно о том, что видеоматериал признан запрещённым материалом.
При назначении наказания суд учёл раскаяние и то, что молодой человек привлекается к административной ответственности впервые. Ему был назначен штраф в 1,5 тысячи рублей.
24-летний уроженец Республики Таджикистан с российским гражданством в публичном доступе на своей странице в социальной сети «Одноклассники» также разместил видеоматериал, включённый в федеральный список экстремистских материалов.
Суд также постановил назначить ему наказание в виде штрафа в размере 1,5 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе Усть-Илимского городского суда.
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Происшествия, Фото:
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