В Улан-Удэ девочек ограбили на берегу реки

Грабителем оказался 16-летний горожанин



В Улан-Удэ 23 августа ограбили девочек, купавшихся в реке Уда.



Трое девочек в возрасте 9-12 лет купались в реке, оставив присматривать за своими сумками несовершеннолетнего брата одной из них. В это время к подростку подошли двое неизвестных. Схватив чужое имущество, они скрылись.



В сумках находились сотовые телефоны школьниц. Ущерб составил 17 тысяч рублей.



В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали одного из грабителей – 16-летнего улан-удэнца – и изъяли один из похищенных мобильных. Ещё два он продал.



В настоящее время парень уже привлекается к уголовной ответственности за серию краж, совершенных на территории города. Молодой человек имеет 9 классов образования, нигде не учится и не работает.



Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Розыск второго преступника продолжается. Материалы дел в отношении несовершеннолетнего подозреваемого будут объединены в единое производство и переданы СУ СК России по Бурятии для дальнейшего расследования, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

