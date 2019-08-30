Грабителем оказался 16-летний горожанин
В Улан-Удэ 23 августа ограбили девочек, купавшихся в реке Уда.
Трое девочек в возрасте 9-12 лет купались в реке, оставив присматривать за своими сумками несовершеннолетнего брата одной из них. В это время к подростку подошли двое неизвестных. Схватив чужое имущество, они скрылись.
В сумках находились сотовые телефоны школьниц. Ущерб составил 17 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали одного из грабителей – 16-летнего улан-удэнца – и изъяли один из похищенных мобильных. Ещё два он продал.
В настоящее время парень уже привлекается к уголовной ответственности за серию краж, совершенных на территории города. Молодой человек имеет 9 классов образования, нигде не учится и не работает.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Розыск второго преступника продолжается. Материалы дел в отношении несовершеннолетнего подозреваемого будут объединены в единое производство и переданы СУ СК России по Бурятии для дальнейшего расследования, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
В Улан-Удэ девочек ограбили на берегу реки
Происшествия, Фото:
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