Поменять колодки его попросила его знакомая
Ночью в ходе патрулирования посёлка Забайкальск Забайкальского края сотрудники ДПС остановили для проверки документов автомобиль «Тойота Порте». За рулём иномарки находился водитель с признаками опьянения.
Документов, подтверждающих законное владение машины, мужчина не смог предоставить. Инспекторы установили, что машина принадлежит жительницы посёлка Билитуй. Водитель был доставлен в отдел полиции. Позже от владелицы иномарки поступило сообщение об угоне машины.
Женщина знакома с подозреваемым. Она попросила его поменять колодки на автомобиле, а сама уехала на несколько дней в соседний посёлок. После того как мужчина отремонтировал автомобиль он угнал его, чтобы покататься.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. За неправомерное завладение транспортным средством законодательством предусмотрено наказания до пяти лет лишения свободы.
Автомашина изъята в технически исправном состоянии и возвращена владелице, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
Забайкалец угнал машину после того, как её отремонтировал
Происшествия, Фото:
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