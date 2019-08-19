Забайкалец угнал машину после того, как её отремонтировал

Поменять колодки его попросила его знакомая



Ночью в ходе патрулирования посёлка Забайкальск Забайкальского края сотрудники ДПС остановили для проверки документов автомобиль «Тойота Порте». За рулём иномарки находился водитель с признаками опьянения.



Документов, подтверждающих законное владение машины, мужчина не смог предоставить. Инспекторы установили, что машина принадлежит жительницы посёлка Билитуй. Водитель был доставлен в отдел полиции. Позже от владелицы иномарки поступило сообщение об угоне машины.



Женщина знакома с подозреваемым. Она попросила его поменять колодки на автомобиле, а сама уехала на несколько дней в соседний посёлок. После того как мужчина отремонтировал автомобиль он угнал его, чтобы покататься.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. За неправомерное завладение транспортным средством законодательством предусмотрено наказания до пяти лет лишения свободы.



Автомашина изъята в технически исправном состоянии и возвращена владелице, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

