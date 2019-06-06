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В Закаменске дважды горели дома

В Закаменске дважды горели дома
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
К счастью, обошлось без пострадавших

В городе Закаменск в Бурятии накануне загорелись жилой дом и надворные постройки. На момент прибытия пожарной охраны горела баня и кровля дома.

В результате пожара баня уничтожена полностью, также уничтожена и кровля дома, закопчены стены внутри дома на общей площади 42 кв. м., повреждены стены внутри веранды. Вероятной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Ещё один пожар в городе Закаменск произошёл уже в пятиэтажного многоквартирном доме. Возгорание было ликвидировано самим жильцами до прибытия пожарных. В результате пожара повреждён утеплитель входной двери квартиры с внутренней стороны.

Причиной пожара, предположительно, послужило нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей.

Вероятно, по этой же причине произошло загорание в строительном вагончике в селе Дутулур Закаменского района.

В селе Закалтус Кабанского района пламя охватило дощатый сарай. Огнём повреждены внутренние стены помещения на площади 9 кв. м. Предположительной причиной пожара послужила шалость детей с огнём.

По причине неосторожного обращения с огнём произошли загорания мусора в Северобайкальском, Заиграевском, Селенгинском, Кабанском, Тарбагатайском районах, травы – в Заиграевском районе.

Всего за минувшие сутки в Бурятия зарегистрировано 16 пожаров, 13 из которых произошли в районах, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
пожар
 
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