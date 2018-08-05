В Улан-Удэ горел подвал пятиэтажного дома

Около пяти утра третьего августа по улице Терешковой задымился многоквартирный дом



На момент прибытия первого подразделения наблюдалось задымление в подвале. Эвакуация не производилась.



В результате пожара огнем повреждена деревянная перегородка и стол подсобного помещения, расположенного в подвале дома, на площади 2 кв.м, закопчены стены.



Причина пожара - нарушение правил безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов; Виновное лицо - устанавливается, сообщается в оперативной сводке по Улан-Удэ.

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