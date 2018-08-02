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В Забайкалье угонщик выронил свой телефон

Происшествия, 
Потому его быстро и нашли

В ночь на 1 августа в отдел полиции в Карымском районе Забайкальского края поступило заявление от 24-летнего местного жителя об угоне вечером от его дома «Тойоты Корола». Мужчина рассказал, что машину закрыл пультом, ключ остался в замке зажигания.

Ориентировка на автомобиль была направлена наружным нарядам полиции. Во время проверки лесного массива экипаж ДПС недалеко от поселка Карымское обнаружил автомашину.

При осмотре прилегающей территории был найден сотовый телефон.

Вскоре личность злоумышленника была установлена, он доставлен в отдел полиции. При допросе 21-летний местный житель пояснил, что автомашину собирался продать по запасным частям. Ночью он стал разбирать автомашину, однако, увидев фаты приближающейся машины скрылся, выронив при этом свой сотовый телефон.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы. Машина изъята и возвращена владельцу, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

угон
 
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