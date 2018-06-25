Позже мужчина заявил: не знал, что селезёнка - жизненно важный орган
Два односельчанина в Селенгинском районе Бурятии, выпивая, поссорились. Одному показалось, что приятель идёт на него с кулаками, и он ударил его 2-3 раза кулаками по телу. Пострадавший встал, собрал вещи и ушёл к себе домой, а там скончался.
Причиной смерти оказалась обильная кровопотеря, развившаяся в результате разрыва селезёнки.
Действия виновного были квалифицированы как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть.
Подсудимый вину не признал, пояснив на суде, что умерший был ниже его ростом, он нанёс в бок три удара левой и правой рукой, в районе грудной клетки. В живот не бил, ударил машинально, не думал, что селезёнка такой жизненно важный орган, и не знает, где она находится, заявил мужчина на суде.
Суд при вынесении решения отягчающим обстоятельством признал состояние алкогольного опьянения. И вынес обвинительный приговор, назначив 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Приговор обжалован в Верховный суд Бурятии, сообщает пресс-служба Гусиноозёрского городского суда.
Житель Бурятии разорвал другу селезёнку во время драки
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано в северо-западной части Монголии
Позже мужчина заявил: не знал, что селезёнка - жизненно важный орган
Мужчина охотился в заказнике
Так девушка решила погасить долг перед подругой
Спасатели патрулируют берега реки, чтобы предотвратить несчастные случаи
Девушки переплыли протоку, но сил вернуться обратно не хватило
ДТП произошло на пешеходном переходе со светофором
Черновский районный суд признал читинку, занимавшуюся проституцией на дому, виновной в причинении тяжкого вреда психическому здоровью сына по неосторожности
На территории Иркутской области наблюдается увеличение числа выездов пожарных подразделений на возгорания, возникающие вследствие поджогов тополиного пуха - до нескольких десятков в сутки
За прошедшие сутки в Бурятии ликвидировано 5 лесных пожаров в Баргузинском, Кабанском, Северо-Байкальском районах на общей площади около 150 га
ДТП произошло накануне утром при выезде на федеральную трассу возле Тулунжи
Драка произошла ранним утром и разбудила всю округу
В 14.01 23-го июня на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что в Улан-Удэ по улице Иванова горит квартира
Происшествия, 23.06.2018
Мужчине дали 6 лет колонии строгого режима
Происшествия, 23.06.2018
Мужчина в суде вину не признавал