Житель Бурятии разорвал другу селезёнку во время драки

Позже мужчина заявил: не знал, что селезёнка - жизненно важный орган



Два односельчанина в Селенгинском районе Бурятии, выпивая, поссорились. Одному показалось, что приятель идёт на него с кулаками, и он ударил его 2-3 раза кулаками по телу. Пострадавший встал, собрал вещи и ушёл к себе домой, а там скончался.



Причиной смерти оказалась обильная кровопотеря, развившаяся в результате разрыва селезёнки.



Действия виновного были квалифицированы как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть.



Подсудимый вину не признал, пояснив на суде, что умерший был ниже его ростом, он нанёс в бок три удара левой и правой рукой, в районе грудной клетки. В живот не бил, ударил машинально, не думал, что селезёнка такой жизненно важный орган, и не знает, где она находится, заявил мужчина на суде.



Суд при вынесении решения отягчающим обстоятельством признал состояние алкогольного опьянения. И вынес обвинительный приговор, назначив 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.



Приговор обжалован в Верховный суд Бурятии, сообщает пресс-служба Гусиноозёрского городского суда.

