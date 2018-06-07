В Бурятии задержан «чёрный лесоруб»



Сотрудниками уголовного розыска был задержан 48-летний неработающий житель одного из садовых товариществ Северо-Байкальского района. Мужчина совершил незаконную рубку деревьев в лесном массиве, прилегающем к СНТ.



В период с 20 апреля по 20 мая мужчина заготовил более трёх кубометров берёзы и одного кубометра кедра. Ущерб составил более 19 тысяч рублей, сообщает МВД республики.



По признакам преступления, возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.



Кроме того, за незаконное нахождение в лесу, в период действия противопожарного режима мужчина привлечён к административной ответственности.

