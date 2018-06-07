На пожаре в Нижнеудинске погибли два человека

Пожар произошёл 6 июня в частном жилом доме в Нижнеудинске. Прибывшие на место пожарные проникли через охваченную огнём веранду внутрь горящего дома. В ходе тушения, на обгоревшей кровати начальник караула обнаружил двоих погибших. Ими оказались 43-летний мужчина и 29-летняя женщина. При этом проживающие в доме мужчина и женщина, успели спастись и находились во дворе дома, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Очевидцы сказали, что погибшими оказались гости. В течение дня люди вчетвером распивали спиртные напитки, после чего легли спать. Периодически они курили в доме, оставляя окурки где попало. Случайно проснувшийся хозяин увидел, что горят вещи, огнём уже была охвачена мебель. Он разбудил жену, накинул ей на голову полотенце, защитив от дыма, и вывел её на улицу. Вернуться в дом он уже не смог, чтобы разбудить оставшихся в доме людей, поскольку пожар быстро развился от притока кислорода.
Ликвидация пожара продолжалась в течение двух часов. Огнём были уничтожены веранда и кровля дома на площади 42 квадратных метра.
Семья, в доме которой произошла трагедия, незадолго до этого была проинструктирована мерам пожарной безопасности в жилье. Однако соседи подтвердили, что проживавшие здесь люди злоупотребляли спиртными напитками, курили в доме и часто попадали в поле зрения полиции.
- Погибшая женщина, у которой остались двое несовершеннолетних детей, состояла на учёте как социально неблагополучная. В настоящее время судмедэксперты устанавливают причину гибели людей, дознаватели работают над подтверждением причины пожара, - рассказал главный государственный инспектор Нижнеудинского района по пожарному надзору Юрий Трунев.