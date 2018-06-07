На пожаре в Нижнеудинске погибли два человека



- Погибшая женщина, у которой остались двое несовершеннолетних детей, состояла на учёте как социально неблагополучная. В настоящее время судмедэксперты устанавливают причину гибели людей, дознаватели работают над подтверждением причины пожара, - рассказал главный государственный инспектор Нижнеудинского района по пожарному надзору Юрий Трунев.



Семья, в доме которой произошла трагедия, незадолго до этого была проинструктирована мерам пожарной безопасности в жилье. Однако соседи подтвердили, что проживавшие здесь люди злоупотребляли спиртными напитками, курили в доме и часто попадали в поле зрения полиции.