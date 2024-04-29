Жители республики «отжигают», несмотря на запрет и предупреждения
С начала года пожарные в Бурятии более 260 раз выезжали на возгорания сухой растительности. Об этом сообщили накануне в республиканском управлении МЧС.
Жители региона устраивают палы травы, несмотря на запрет. Установить пока удалось 15 таких нарушителей.
Старший дознаватель отдела административной практики и дознания ГУ МЧС России по РБ Яна Кизяева напомнила, что в Бурятии сейчас действует особый противопожарный режим. В праздничные дни профилактическую работу в этом направлении усилили – сотрудники ведомства напоминают населению о табу на разведение костров и сжигание мусора и травы.
В Бурятии более 260 раз горела сухая трава
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