В Бурятии росгвардейцы судили в спартакиаде допризывной молодёжи

















В детско-юношеской спортивной школе села Багдарин прошла ежегодная спартакиада молодёжи допризывного возраста, в рамках которой команды соревновались в военной подготовке. Сотрудники отделения вневедомственной охраны Росгвардии по Баунтовскому району приняли участие в качестве членов судейской команды.Открыл соревнования глава районной администрации Николай Ковалев, который пожелал ребятам успешных стартов и заслуженных побед и поблагодарил школьников и преподавателей за участие в массовом военно-патриотическом мероприятии.В соревнованиях участвовали шесть команд по девять участников каждая – школьники 9-11 классов из Багдаринской и Маловской средних общеобразовательных школ и Багдаринской эвенкийской школы-интерната среднего общего образования.Соревнования по военной подготовке состояли из пяти дисциплин: сборка-разборка автомата, строевая подготовка, медицина, подтягивание, история.На этапе огневой подготовки сотрудники Росгвардии оценивали правильность сборки-разборки автомата Калашникова: порядок и скорость, командная эстафета на скорость прохождения этапа.- Приятно удивила команда девочек «Патриотки» из 11 класса Багдаринской школы. Они показали лучшие результаты на сборке-разборке и проверке знаний тактико-технических характеристик АК, - отметил сотрудник Росгвардии Александр Мункуев. – В общем, все участники продемонстрировали неплохие знания и умения на нашем этапе, что говорит о хорошем уровне преподавания ОБЖ в школах.Также росгвардейцы оценивали школьников на этапе «строевая подготовка», где также лидировали девочки, чётко выполняя строевые команды.По итогам соревнований призовые места завоевала Багдаринская средняя общеобразовательная школа. Победителем стала команда 10-го класса, на втором месте команда «Патриотки», а бронзу спартакиады взяли одиннадцатиклассники. Всем победителям вручили грамоты и призы.