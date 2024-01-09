Реконструкция кукольного театра в Улан-Удэ ощутимо затягивается

Реконструкция театра кукол «Ульгэр» в Улан-Удэ завершится позже, чем планировалось. Её перенесли с начала на конец 2024 года, сообщила ТАСС директор учреждения Баирма Дашидоржиева.
- Открытие должно было состояться в марте, но теперь сроки перенесены на ноябрь, – рассказала она изданию.
По словам руководителя «Ульгэра», предстоит закупить и установить звуковое и световое оборудование, мебель, одежду сцены и занавес. А ещё нужно обустроить служебные помещения, мастерские, гримёрные, цеха и буфет.
В управлении капитального строительства (УКС) правительства Бурятии уточнили: объект готов на 35% (хотя в конце сентября говорилось о 90%-ной готовности). Сейчас ведутся работы по «вживлению» колонн в стены, прокладке внутренних инженерных сетей, вентиляции и канализации, а также электромонтажные работы, подготовка подвальных помещений под полы и перегородки, монтаж пожарных лестниц и обустройство кровли.
- В ходе реконструкции выявились скрытые дефекты строения. Для их устранения нужно было скорректировать работу, на что потребовалось дополнительное время. На сегодняшний день все проблемные вопросы изучены, разработаны новые проектные решения, но это может сказаться на задержке окончания строительства. Если ставить на весы сроки и качество, последнее будет в приоритете, – подчеркнули в УКС.
- Открытие должно было состояться в марте, но теперь сроки перенесены на ноябрь, – рассказала она изданию.
По словам руководителя «Ульгэра», предстоит закупить и установить звуковое и световое оборудование, мебель, одежду сцены и занавес. А ещё нужно обустроить служебные помещения, мастерские, гримёрные, цеха и буфет.
В управлении капитального строительства (УКС) правительства Бурятии уточнили: объект готов на 35% (хотя в конце сентября говорилось о 90%-ной готовности). Сейчас ведутся работы по «вживлению» колонн в стены, прокладке внутренних инженерных сетей, вентиляции и канализации, а также электромонтажные работы, подготовка подвальных помещений под полы и перегородки, монтаж пожарных лестниц и обустройство кровли.
- В ходе реконструкции выявились скрытые дефекты строения. Для их устранения нужно было скорректировать работу, на что потребовалось дополнительное время. На сегодняшний день все проблемные вопросы изучены, разработаны новые проектные решения, но это может сказаться на задержке окончания строительства. Если ставить на весы сроки и качество, последнее будет в приоритете, – подчеркнули в УКС.
Реставрация обойдётся почти в миллиард рублей. Обновлённый театр будет состоять из девяти блоков: пять восстановят, а четыре построят с нуля. После приступят к внутренней отделке помещений и оформлению фасадов. Параллельно с каркасными работами начался монтаж пожарной системы.
- При реконструкции строители работают очень осторожно и применяют только ручные инструменты. Сейчас на объекте ведётся бетонирование перекрытий, монтаж опалубки, установка кирпичных перегородок и вживление колонн, – отметили ранее в Минкульте РБ.
Затем возведут весь каркас здания, закроют тепловой контур и завершат благоустройство. Установку оборудования запланировали на 2024-ый.
Благодаря реконструкции площадь учреждения станет вдвое больше, а зрительный зал сможет вместить 196 человек. В театре также появятся планшет сцены, сценический карман, дежурный склад кукол, буфет, кабинеты администрации, артистические, два репетиционных зала, костюмерная, студия звукозаписи с аппаратной, основные производственные, складские и вспомогательные помещения, цеха и помещения инженерного обслуживания.
Как сообщал «Байкал-Daily», дизайн, который придумали дизайнер Анна Ильина и художники Ирина и Ольга Ертахановы, согласовали после долгих обсуждений. Зрителей прямо у входа будут встречать сказочные персонажи, а стены и витражи украсит авторская роспись. Всё пространство станет олицетворением национальной культуры и воплощением названия – «Ульгэр», что в переводе с бурятского означает «сказка».
- В первую очередь театр кукол должен быть волшебным дворцом, где дети и взрослые попадают в мир любимых героев – по примеру театров Казани, Йошкар-Олы и Омска. Нужно, чтобы его внешний образ и содержание соответствовали образу театрального пространства, в котором маленькие зрители впечатляются и получают опыт общения с театром кукол, – рассказывал художественный руководитель «Ульгэра» Эрдэни Жалцанов.
Основной архитектурной задачей при проектировании стало воссоздание прежнего облика здания. Оно должно выглядеть так же, как до пожара, случившегося в 1930 году. Ранее рабочие разобрали часть постройки, не имеющую исторической ценности и не подлежащую реставрации. На её месте появятся четыре новых блока.
- При реконструкции строители работают очень осторожно и применяют только ручные инструменты. Сейчас на объекте ведётся бетонирование перекрытий, монтаж опалубки, установка кирпичных перегородок и вживление колонн, – отметили ранее в Минкульте РБ.
Затем возведут весь каркас здания, закроют тепловой контур и завершат благоустройство. Установку оборудования запланировали на 2024-ый.
Благодаря реконструкции площадь учреждения станет вдвое больше, а зрительный зал сможет вместить 196 человек. В театре также появятся планшет сцены, сценический карман, дежурный склад кукол, буфет, кабинеты администрации, артистические, два репетиционных зала, костюмерная, студия звукозаписи с аппаратной, основные производственные, складские и вспомогательные помещения, цеха и помещения инженерного обслуживания.
Как сообщал «Байкал-Daily», дизайн, который придумали дизайнер Анна Ильина и художники Ирина и Ольга Ертахановы, согласовали после долгих обсуждений. Зрителей прямо у входа будут встречать сказочные персонажи, а стены и витражи украсит авторская роспись. Всё пространство станет олицетворением национальной культуры и воплощением названия – «Ульгэр», что в переводе с бурятского означает «сказка».
- В первую очередь театр кукол должен быть волшебным дворцом, где дети и взрослые попадают в мир любимых героев – по примеру театров Казани, Йошкар-Олы и Омска. Нужно, чтобы его внешний образ и содержание соответствовали образу театрального пространства, в котором маленькие зрители впечатляются и получают опыт общения с театром кукол, – рассказывал художественный руководитель «Ульгэра» Эрдэни Жалцанов.
Основной архитектурной задачей при проектировании стало воссоздание прежнего облика здания. Оно должно выглядеть так же, как до пожара, случившегося в 1930 году. Ранее рабочие разобрали часть постройки, не имеющую исторической ценности и не подлежащую реставрации. На её месте появятся четыре новых блока.