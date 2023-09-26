В Улан-Удэ кукольный театр восстанавливают с помощью ручных инструментов

Обновлённый «Ульгэр» станет вдвое больше
В феврале 2022-го в столице Бурятии стартовала масштабная реконструкция театра кукол «Ульгэр». Здание на улице Ленина, 46 построили ещё в 1917-ом, а сто лет спустя, в 2017-м, его признали аварийным и закрыли.
Работы должны завершиться в 2024 году. Реставрация обойдётся почти в миллиард рублей. Всё идёт по графику. Обновлённый театр будет состоять из девяти блоков: пять восстановят, а четыре построят с нуля. Сейчас они готовы на 90%, рассказали в Минкульте РБ.
После этого приступят к внутренней отделке помещений и оформлению фасадов. Параллельно с каркасными работами начался монтаж пожарной системы.
- При реконструкции строители работают очень осторожно и применяют только ручные инструменты. Сейчас на объекте ведётся бетонирование перекрытий, монтаж опалубки, установка кирпичных перегородок и вживление колонн, – подчеркнули в министерстве.
К концу года возведут весь каркас здания, закроют тепловой контур и завершат благоустройство. Установку оборудования запланировали на 2024-ый.
После реконструкции площадь театра станет вдвое больше, а зрительный зал сможет вместить 196 человек. В театре также появятся планшет сцены, сценический карман, дежурный склад кукол, буфет, кабинеты администрации, артистические, два репетиционных зала, костюмерная, студия звукозаписи с аппаратной, основные производственные, складские и вспомогательные помещения, цеха и помещения инженерного обслуживания.
Как сообщал «Байкал-Daily», дизайн, который придумали дизайнер Анна Ильина и художники Ирина и Ольга Ертахановы, согласовали после долгих обсуждений. Зрителей прямо у входа будут встречать сказочные персонажи, а стены и витражи украсит авторская роспись. Всё пространство станет олицетворением бурятской культуры и воплощением названия – «Ульгэр», что в переводе с бурятского означает «сказка».
- В первую очередь театр кукол должен быть волшебным дворцом, где дети и взрослые попадают в мир любимых героев – по примеру театров Казани, Йошкар-Олы и Омска. Нужно, чтобы его внешний образ и содержание соответствовали образу театрального пространства, в котором маленькие зрители впечатляются и получают опыт общения с театром кукол, – рассказывал ранее художественный руководитель учреждения Эрдэни Жалцанов.
Основной архитектурной задачей при проектировании стало воссоздание прежнего облика здания. Оно должно выглядеть так же, как до пожара, случившегося в 1930 году. Ранее рабочие разобрали часть постройки, не имеющую исторической ценности и не подлежащую реставрации. На её месте появятся четыре новых блока.
В Улан-Удэ кукольный театр восстанавливают с помощью ручных инструментов
Общество, Фото:
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