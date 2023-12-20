В Гусиноозёрске с 95-летием поздравили ветерана-активиста

Общество, Фото: администрация Гусиноозёрска

Юбиляр много лет трудилась на районном узле связи



В Селенгинском районе Бурятии 95-летний юбилей отметила Анна Семёновна Жарникова. Именинницу поздравили представители администрации Гусиноозёрска и городского совета ветеранов. Юбиляру вручили адресное приветствие, цветы и подарок.



Анна Семёновна много лет трудилась на районной телефонной станции. Также была активисткой, комсомольским и партийным лидером. Вместе с мужем вырастили детей, помогала растить внуков.



Как сообщает администрация Гусиноозёрска, и сейчас Анна Семёновна обладает хорошей памятью, вспоминает с удовольствием свою жизнь, детство и годы трудовой деятельности.



