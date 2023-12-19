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В Иркутской области освоили новую методику устранения дефекта сердца у детей

В Иркутской области освоили новую методику устранения дефекта сердца у детей
Общество,  Фото:пресс-служба минздрава Иркутской области
С помощью эндоваскулярной хирургии впервые прошли лечение пять детей

Мастер-класс по устранению дефекта межжелудочковой перегородки (отверстие в перегородке, разъединяющей правый и левый желудочки) с помощью эндоваскулярной хирургии для рентгенохирургов Иркутской областной клинической больницы провёл врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению НИИ кардиологии Томского НИМЦ Виктор Варваренко. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов.

С помощью эндоваскулярной хирургии впервые прошли лечение пять детей с дефектами межжелудочковой перегородки. Каждое вмешательство занимает менее часа. Новая технология позволит иркутским врачам выполнять операцию через небольшие проколы на теле ребёнка. Ранее такой дефект устраняли только через разрез грудной клетки с использованием искусственного кровообращения и остановкой сердечной деятельности. По сравнению с классической хирургией, пациенты быстрее возвращаются к привычной жизни и сокращаются сроки госпитализации. Этот метод лечения применяют не только у детей, но и у взрослых, в том числе на поздних сроках беременности.

- Основное преимущество эндоваскулярных операций в данном случае заключается в том, что детям не нужно вскрывать грудную клетку. Не будут повреждены лёгкие, сердечная сумка. Всё делается через маленькие проколы в коже – пациент уже вечером может ходить, - отметил Виктор Варваренко.

Суть операции заключается в том, что устранение дефекта осуществляют путём имплантации окклюдера через прокол бедренной артерии и вены. Окклюдер устанавливают в доставляющее устройство размером от 2 до 4 мм в диаметре, проводят его через дефект перегородки. После чего между желудочками диски устройства раскрываются, закрывая проблемное место. Устройство устанавливают на всю жизнь, со временем оно покрывается собственной тканью пациента, и ребёнок может жить полноценной жизнью без ограничений. Для контроля процедуры во время операции специалисты используют ангиограф и УЗИ.

Окклюдер состоит из «космического сплава» - нитинола. Этот материал обладает собственную память формы и имеет уникальное свойство: если нагреть его при температуре 550–650 градусов и придать ему определенную форму, он навсегда запоминает её. Если металл охладить, он эту память теряет, а при нагревании вспоминает вновь.

Заведующий кардиохирургическим отделением №2 (детское) ИОКБ Евгений Ефанов рассказал, что подобные пороки сердца у детей выявляют внутриутробно или в первые дни жизни. Важно своевременно выполнить оперативное вмешательство, поскольку на фоне дефекта у ребёнка развивается сердечная недостаточность, а в дальнейшем необратимая лёгочная гипертензия (повышение давления в лёгких, лёгочной артерии), что приводит к инвалидизации.

Ежегодно в России выполняют 250-300 эндоваскулярных закрытий дефектов межжелудочковой перегородки, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Иркутской области.
Иркутская область здравоохранение

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