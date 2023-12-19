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В районе Бурятии не смогли придумать нормальную «визитную карточку»

В районе Бурятии не смогли придумать нормальную «визитную карточку»
Общество,  Фото:"Закамна-инфо"
Местные власти решили обратиться за помощью к профессионалам

В Закаменском районе Бурятии признали несостоявшимся конкурс на лучший архитектурный проект приветственной въездной группы. Всего на него прислали восемь работ. Рассмотрев заявки, члены конкурсной комиссии дружно пришли к выводу, что ни один из эскизов не соответствует заявленным в положении требованиям.



Как сообщает «Закамна-инфо 24/7» со ссылкой на отдел экономики и инвестиций комитета по экономическому развитию райадминистрации, ранее анонсированное зрительское голосование пришлось отменить. Власти решили обратиться за помощью к профессионалам.

- Организаторы рассмотрят возможность поиска исполнителя и заключения договора на разработку архитектурного или дизайн-проекта с профессиональной организацией, – подчеркнули в отделе.






Справка:
 
Въездная группа – это скульптурная композиция у въезда в муниципалитет, на которой указано его название. Иногда на ней размещают герб или другой символ района. По сути, это его визитная карточка.
стела конкурс Закаменский район

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