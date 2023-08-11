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Юные футболисты Бурятии проиграли «Енисею» с самым разгромным счётом за всю историю ЮФЛ Сибирь-2

Юные футболисты Бурятии проиграли «Енисею» с самым разгромным счётом за всю историю ЮФЛ Сибирь-2
Общество,  Фото:https://t.me/sib_yfl

Счёт встречи 10:0

9 августа команда улан-удэнской спортшколы №6, составленная из игроков 2007 года рождения, провела игру 14 тура Юношеской футбольной лиги Сибирь-2 в Красноярске. «Енисей» обыграл команду СШ №6 со счётом 10:0.

«Два хет-трика в исполнении Поршунова и Шупякова, плюс дубль Мусаева, плюс по мячу с Паремского и Вишнякова. Раззабивались парни к середине сезона», - отметили в официальных каналах ЮФЛ Сибирь в социальных сетях. 

ЮФЛ Сибирь поздравила «Енисей» с впечатляющей победой.

«СШ №6 Бурятия», духом не падаем. Делаем выводы и шагаем дальше», - обратилась лига к команде из РБ.

Команда «Бурятия СШ №6» из игроков 2008 года рождения уступила в Красноярске со счётом 2:0.

«Победой львов заканчивается противостояние в Красноярске в 14-ом туре ЮФЛ Сибирь-3, сообщила лига. - В этом матче стоит отметить не только ребят, занесших мяч в сетку, но и красивейшие ассисты. Не пожадничали сегодня красноярцы, результат на табло».

Игры 15 тура ЮФЛ Сибирь ребята из Бурятии проведут 12 августа в Томске с командами местной спортивной школы №17.

«Байкал-Daily» сообщал, что 24 июня в домашних встречах бурятская команда 2007 года рождения проиграла томичам на Центральном стадионе РБ 1:7, а футболисты 2008 года рождения уступили гостям со счётом 0:3.

футбол ЮФЛ молодёжь

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