24 июня

23 июня

Популярное

Юные футболисты Бурятии проиграли все первые домашние матчи в ЮФЛ

Юные футболисты Бурятии проиграли все первые домашние матчи в ЮФЛ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru

В Улан-Удэ на неделе прошли два тура

24 июля на Центральном стадионе Республики Бурятия состоялись матчи 9 тура Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ-Сибирь).

В ЮФЛ-3 (до 16 лет) футболисты томской «СШ №17» обыграли ровесников из «СШ №6 Бурятия» благодаря хет-трику Дениса Лукина: 3:0. Игрок томичей вышел на замену во втором тайме и помог своей команде добиться желаемого результата, отправив в ворота хозяев три безответных мяча.

В ЮФЛ-2 (до 17 лет) команда «СШ №17» из Томска разгромила «СШ №6 Бурятию» и оформила первую победу в сезоне 7:1. У томичей были забиты мячи на любой вкус. Юноши из Бурятии ничего не смогли противопоставить своим гостям.

Ранее, 21 июня, в предыдущем, восьмом туре на Центральном стадионе Бурятии в ЮФЛ-2 красноярский «Енисей» тоже разгромил «СШ №6 Бурятия», забив четыре мяча в последние двадцать минут матча: 4:0. У красноярцев сработали замены.

В ЮФЛ-3 подростки из «Енисея» обыграли «СШ №6 Бурятия» 2:1. Лидерство в два мяча гости оформили ещё в первом тайме: отличились Даниил Вальков и Симран Холбоев. Вторая часть матча началась более успешно для хозяев, который отыграли один мяч в начале тайма. Арсалан Тумуров забил с пенальти. Но отыграться команда из Бурятии так и не смогла.

Отметим, что 21 и 24 июня в 8-9 турах ЮФЛ-Сибирь для «СШ №6 Бурятия» прошли первые домашние матчи в этом сезоне.

«СШ №6 Бурятия» в ЮФЛ-Сибирь - это сборная команда спортивной школы №6, спортивной школы №5, футбольных клубов «Локомотив», «Лара», «Голеадор», «Байкал» из Улан-Удэ.

футбол ЮФЛ молодёжь

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жителей села в Бурятии возмутил просторный автобус до Улан-Удэ
Жителей села в Бурятии возмутил просторный автобус до Улан-Удэ
Общество, 24.06.2023
Пассажиры остались недовольны вместительным транспортом
В Бурятии продолжается отбор кандидатов на прохождение военной службы по контракту
В Бурятии продолжается отбор кандидатов на прохождение военной службы по контракту
Общество, 24.06.2023
Сняты многие ограничения для желающих подписать контракт
У Бурятии третье золото на чемпионате России по борьбе
У Бурятии третье золото на чемпионате России по борьбе
Общество, 24.06.2023
Чемпионкой стала Валерия Дондупова
В Улан-Удэ покажут неоклассический монгольский балет
В Улан-Удэ покажут неоклассический монгольский балет
Общество, 24.06.2023
Выступят звёзды монгольского балета
Фоторепортаж: В Бурятии возвели ступу Совершенной Победы
Фоторепортаж: В Бурятии возвели ступу Совершенной Победы
Общество, 24.06.2023
Потомки баргузинского ламы воздвигли буддийскую ступу Совершенной Победы у реки Ина. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
В шорт-лист Байкальского кинофестиваля вошли 32 киноработы
В шорт-лист Байкальского кинофестиваля вошли 32 киноработы
Общество, 24.06.2023
Мероприятие пройдёт в сентябре в Иркутской области
В Бурятии состоится мотофестиваль на Байкале
В Бурятии состоится мотофестиваль на Байкале
Общество, 24.06.2023
Его проведут в Прибайкальском районе
В «Парке здоровья» в Улан-Удэ проведут концерт
В «Парке здоровья» в Улан-Удэ проведут концерт
Общество, 23.06.2023
Мероприятие проведут в «Юбилейном»
В Улан-Удэ выберут социально ответственные предприятия
В Улан-Удэ выберут социально ответственные предприятия
Общество, 23.06.2023
Участников оценят по итогам работы за прошлый год
Бурятия примет участие в фестивале мастеров в Забайкалье
Бурятия примет участие в фестивале мастеров в Забайкалье
Общество, 23.06.2023
Республику представят мастера из Бичурского района
На Щучьем развернётся «Байкальский Сабантуй»
На Щучьем развернётся «Байкальский Сабантуй»
Общество, 23.06.2023
Татарский праздник примет Селенгинский район

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^