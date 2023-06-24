Юные футболисты Бурятии проиграли все первые домашние матчи в ЮФЛ

В Улан-Удэ на неделе прошли два тура

24 июля на Центральном стадионе Республики Бурятия состоялись матчи 9 тура Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ-Сибирь).

В ЮФЛ-3 (до 16 лет) футболисты томской «СШ №17» обыграли ровесников из «СШ №6 Бурятия» благодаря хет-трику Дениса Лукина: 3:0. Игрок томичей вышел на замену во втором тайме и помог своей команде добиться желаемого результата, отправив в ворота хозяев три безответных мяча.

В ЮФЛ-2 (до 17 лет) команда «СШ №17» из Томска разгромила «СШ №6 Бурятию» и оформила первую победу в сезоне 7:1. У томичей были забиты мячи на любой вкус. Юноши из Бурятии ничего не смогли противопоставить своим гостям.

Ранее, 21 июня, в предыдущем, восьмом туре на Центральном стадионе Бурятии в ЮФЛ-2 красноярский «Енисей» тоже разгромил «СШ №6 Бурятия», забив четыре мяча в последние двадцать минут матча: 4:0. У красноярцев сработали замены.

В ЮФЛ-3 подростки из «Енисея» обыграли «СШ №6 Бурятия» 2:1. Лидерство в два мяча гости оформили ещё в первом тайме: отличились Даниил Вальков и Симран Холбоев. Вторая часть матча началась более успешно для хозяев, который отыграли один мяч в начале тайма. Арсалан Тумуров забил с пенальти. Но отыграться команда из Бурятии так и не смогла.

Отметим, что 21 и 24 июня в 8-9 турах ЮФЛ-Сибирь для «СШ №6 Бурятия» прошли первые домашние матчи в этом сезоне.

«СШ №6 Бурятия» в ЮФЛ-Сибирь - это сборная команда спортивной школы №6, спортивной школы №5, футбольных клубов «Локомотив», «Лара», «Голеадор», «Байкал» из Улан-Удэ.

