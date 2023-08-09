Удивительную находку ботаники сделали в Байкальском заповеднике
В Бурятии приятная ботаническая находка обнаружилась в тополёвнике среднего течения реки Выдриная близ западной границы Байкальского заповедника. Вдвойне ценно то, что это первая точка для республики: ранее в Прибайкалье подмаренник душистый был известен на Хамар-Дабане, из единственного местонахождения в Иркутской области в долине реки Снежная.
- Подмаренник душистый – вид с обширным ареалом в Северной Евразии, который встречается в широколиственных или смешанных хвойно-широколиственных лесах. В европейской части России он распространён широко, а вот в Сибири встречается только отдельными местообитаниями по югу, совсем исчезает в сухом Забайкалье и вновь появляется на юге Дальнего Востока, – рассказала геоботаник Наталья Гамова. – В соседней Иркутской области он включён в региональную Красную книгу, но территория, где он растёт, не охраняется. Нам повезло, что правобережье реки Выдриная входит в Байкальский заповедник, и найденной популяции не угрожает случайное вытаптывание туристами или какая-то подобная опасность.
Подмаренник душистый – многолетнее травянистое растение высотой до 30–50 см. Продолговато-ланцетные листья собраны в группы – мутовки, небольшие белые цветки образуют верхушечное соцветие, а шаровидные мелкие плоды покрыты щетинками. Своё название вид получил по характерному запаху (растение содержит кумарин – так пахнет свежескошенное сено).
В Бурятии впервые обнаружили редкое для Сибири растение
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