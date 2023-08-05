Забайкалье вновь примет музыкальный фестиваль Олега Лундстрема

На концертах исполнят джаз, классическую музыку и патриотические произведения



С 22 сентября по 8 октября в Забайкальском крае пройдёт II фестиваль Олега Лундстрема. В Чите, Петровск-Забайкальске, Нерчинске и других городах региона пройдут 16 концертов, посвящённых великому джазмену.



- Концепция осталась прежней, она связана с многогранной личностью Олега Леонидовича Лундстрема и будет включать три условных направления: джаз, классическую музыку и тему любви к Родине в искусстве. Кроме того, в этом году впервые в рамках фестиваля состоится обширная международная образовательная программа, в рамках которой в Читу приедут выдающиеся преподаватели, а также деятели культуры и искусства, – рассказывает художественный руководитель фестиваля, внучатый племянник Олега Лундстрема Пётр Лундстрем.



Классическое направление представит оркестр камерной музыки Леонида Лундстрема, который выступит с программой (0+), специально подготовленной для фестиваля. С оркестром выступят известная пианистка и общественный деятель в сфере культуры, заслуженная артистка РФ Екатерина Мечетина и лауреат международных конкурсов Пётр Лундстрем. В программе: концерт Мендельсона для скрипки и фортепиано с оркестром, также публику ждёт вечер камерной музыки.



Джазовую программу на фестивале традиционно представят оркестр джазовой музыки имени О. Л. Лундстрема (0+) и Московский джазовый оркестр (0+). Руководитель Московского джазового оркестра, народный артист РФ Игорь Бутман также является членом оргкомитета фестиваля. Маэстро даст серию концертов (0+) с оркестром, квинтетом и певицей Fantine с 23 по 25 сентября.



Тему любви к Родине в искусстве на фестивале представят полюбившийся читинцам в прошлом году Иркутский драматический театр, а также хор и оркестр академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова. Коллектив даст три концерта (6+) в регионе с 26 по 28 сентября и представит военно-патриотические и народные песни, вошедшие в золотой фонд коллектива и песенного жанра России.



1 октября зрителей ждёт мировая премьера. Дирижёр и композитор заслуженный артист России Сергей Казюлин специально для фестиваля в Чите сделал аранжировку музыки С. В. Рахманинова. На сцене Забайкальской краевой филармонии сюиту (0+) для струнного оркестра в транскрипции Сергея Казюлина исполнит оркестр камерной музыки Леонида Лундстрема.



Впервые в Читу приедет ансамбль скрипачки Татьяны Гринденко и композитора Владимира Мартынова Opus Posth. 6 октября они исполнят произведение с пермским хором «Млада» и тувинским ансамблем горлового пения «Хуун-Хур-Ту» (0+). Об этом сообщает правительство Забайкальского края, ссылаясь на организаторов фестиваля.



Возрастное ограничение: 6+.



