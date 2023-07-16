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В Бурятии простились с 24-летним контрактником

В Бурятии простились с 24-летним контрактником
Общество, 
Евгения Ваганова проводили в последний путь в Поселье

15 июля в селе Поселье в Бурятии простились с 24-летним военнослужащим Вагановым Евгением Сергеевичем. Он погиб 6 июля в ходе спецоперации.

На траурный митинг собрались близкие, друзья, сослуживцы нашего земляка, чтобы в последний раз отдать ему воинские почести, разделить с родными горечь утраты, сообщили в администрации Иволгинского района.

Со словами поддержки к родственникам обратились врио заместителя министра образования и науки Бурятии Даниил Павлов,
депутат Народного Хурала Алексей Багадаев, председатель районного совета депутатов Виктор Пастухов, военный комиссар Иволгинского и Тарбагатайского районов Олег Никитин.

Память Евгения Сергеевича почтили минутой молчания. За боевые заслуги он посмертно награждён орденом Мужества.

Евгений Ваганов родился 13 мая 1999 года в Закаменске, был вторым ребёнком в семье. Учился в Закаменской школе. Позже семья переехала в Улан-Удэ. Там Евгений окончил среднюю школу №8.

После окончания школы поступил в Бурятский республиканский индустриальный техникум на специальность «слесарь подвижного состава».

В 2018 году Евгений Сергеевич был призван для прохождения срочной службы в Уссурийск.

По окончании службы в армии он уехал в Киренск Иркутской области, работал в лесной промышленности.

В феврале 2023 года заключил контракт с министерством обороны РФ для прохождения службы в зоне проведения специальной военной операции.

Погиб 6 июля при выполнении боевых задач.

У Евгения остались любящие родители, два брата, сестра и девушка, которая в июле этого года должна была стать его женой.


смерть

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