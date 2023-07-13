В Забайкалье проведут международный фестиваль семейских

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Он состоится в следующем году



Восьмой международный фестиваль культуры семейских - старообрядцев «Семейская круговая» (0+) пройдёт в 2024 году в детском оздоровительно-образовательном лагере «Лесная сказка» в Забайкальском крае. Об этом 11 июля рассказала порталу «Культура 75» заместитель главы Красночикойского района по социальным вопросам Дина Батыршина.



- Этот фестиваль про сохранение народных традиций семейских. Туда приезжает не только Красночикойский район Забайкальского края, но и Бурятия, Новосибирск, иногда Белоруссия. До пандемии приезжали и представители Китайской народной республики. Это выходцы из Забайкалья, родные которых во время или сразу после революции 1917 года выехали в Китай и ассимилировались там, - уточнила Дина Батыршина.



Точные даты проведения фестиваля пока не определены.



Возрастное ограничение: 0+.

