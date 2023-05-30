Божница «Луван Жалва» вернулась на историческое место
В Забайкальском крае буддийскую святыню, божницу «Луван Жалва», открыли на берегу озера Арахлей на месте почитания божеств водной стихии. Об этом 29 мая рассказала ГТРК «Чита», сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья.
На территории святыни построили молельный дом, установили резные украшения, сделали дорожки с молитвенными барабанами для гороо – обряда обхода по часовой стрелке.
Исторически здесь находится место почитания божеств водной стихии Лусууд Ханов. Здесь просят счастья, мира для местных жителей и обильного урожая. Чтобы умиротворить божеств, здесь будут проводить ритуал подношения «Лусууд».
В 1930-х годах житель села Арахлей Цыренжап Очиров спрятал каменный лик защитника водного мира Луван Жалва, чтобы сохранить его в революционное время. Позже, в 1950-е годы, его потомки установили реликвию на озере Бурхан. В этом году для неё достроили полноценное здание и облагородили территорию на озере Арахлей.
На озере Забайкалья открыли буддийскую святыню
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