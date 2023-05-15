В сквере «Зодчий» в Улан-Удэ появятся яблони, ели и миндаль

В сквере «Зодчий», который находится на проспекте Строителей, высадят более 260 саженцев. К концу мая обновлённую зону отдыха украсят ели, яблони, можжевельник, миндаль и рябинолистник, сообщили в комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ.
В КГХ отметили: в столице Бурятии стартовала весенняя кампания по озеленению улиц и общественных пространств. Деревья и кустарники там высаживают в рамках муниципальной программы «Зелёный город» – её ещё в 2019 году инициировал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.
«Зодчий» стал первым местом, где решили обновить зелёные насаждения. В прошлом году там завершилась масштабная реконструкция. Сквер привели в порядок в рамках программы по формированию комфортной городской среды нацпроекта «Жильё и городская среда». Ранее эта территория победила в рейтинговом голосовании – за её благоустройство высказалось более 22 тысяч человек.
Популярную зону отдыха украсили четыре медведя из искусственной травы. А ещё там установили так называемые скамейки-перголы и скамейки-качели, ландшафтные светильники и 23 опоры наружного освещения со светодиодными лампами и уложили плитку вокруг фонтана. В техническом помещении разместили оборудование. В нижней части обустроили ливневую канализацию.