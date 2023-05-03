В Улан-Удэ начали строить крупный волейбольный центр









В 103 микрорайоне Улан-Удэ дан старт строительству нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Там будет волейбольный центр.- Я уверен, что со временем сотни посетителей и занимающихся Центра обязательно дадут ему свое «народное» название, как это обычно происходит со всеми любимыми местами в городе, - поделился министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев в своём Telegram-канале.Площадкой для строительства стала территория за региональным центром единоборств «Патриот».Проект комплекса представлен в виде частной концессионной инициативы ООО «Центр волейбола Эйс». Физкультурно-оздоровительный комплекс в 103 микрорайоне будет состоять из четырёх функциональных зон – два волейбольных поля и два поля для пляжного волейбола.Общая стоимость проекта – не менее 200 миллионов рублей. Из них за счёт бюджета - 194 749 тысяч рублей, в том числе большая часть за счёт федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)».Волейболом в Бурятии, по официальной статистике, занимается более 42 тысяч человек. Это самый массовый вид спорта в республике.