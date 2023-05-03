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Жители отдалённого района Бурятии пожаловались на бардак в местной школе

Жители отдалённого района Бурятии пожаловались на бардак в местной школе
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Они сетуют на ужасный Интернет, плохое питание и стулья с занозами

Жители баунтовского села Романовка крайне недовольны условиями в местной Витимской СОШ. Они задались вопросом, когда в учебном заведении, наконец, наведут порядок. Претензий у сельчан много, и одна из них – то, что детей «опять не кормят обедами», хотя каждый день у них в расписании – по 6-7 уроков. Домой школьники приходят только в 16:00.

- Замену не хотят брать, когда болеют повара – говорят, что посторонние в столовой не нужны. И качество питания ужасное, – заявили местные жители в вайбер-группе «Баунт-инфо.24/7».

По их словам, ещё в феврале в кабинете № 13 обвалился потолок и там «до сих пор ничего не делали». Люди уверены: ребятишек подвергают опасности, ведь занятия идут в обычном режиме.

- Обслуживающий здания ничего не делает и ещё работает водителем, – продолжают они. – Мебель в плачевном состоянии: дети портят одежду, от стульев в ногах занозы. И ничего не меняется. Раньше на уроках труда как-то пытались наладить стулья, а теперь всё в упадке. Пробные экзамены у нас не проводятся – даже платные. Интернета нормального нет. Невозможно нормально заниматься в компьютерном классе, учителя вовремя не могут поставить оценки в электронный журнал. Учебный год уже подходит к концу. Когда будет порядок?

Директор Витимской СОШ Вера Золотуева пояснила, почему сложилась такая ситуация с поварами.

- Когда болеет кто-то из сотрудников столовой, мы, к сожалению, не можем принять другого. Согласно СанПин, персонал должен соответствовать требованиям, касающимся профессиональной гигиенической подготовки, предварительных и периодических медосмотров, вакцинации и иметь соответствующее образование, – подчеркнула она. – Кроме того, при приёме в образовательную организацию необходимы справки об отсутствии судимости и административного наказания за употребление наркотиков.

Руководитель школы отметила: учеников первой смены обеспечивают завтраками. Правда, их перенесли на одну перемену позже. Организация питания, по её словам, «осуществляется по нормам СанПиН», а все блюда готовят «в соответствии с технологическими картами».

- Бракеражная комиссия ежедневно снимает пробу с записью в журнал. Ежемесячно до 25-го числа проводится родительский контроль – проверяется качество и норма блюд, а после их фото и письменный отчёт отправляют в районное управление образования, – пояснила Вера Золотуева.

Директор СОШ добавила:  в этом году на столовскую еду никто из детей не жаловался. Ученики 1-4 классов удовлетворены качеством питания полностью, а 5-11-х – на 96%. Ещё 4% хотели бы, чтобы в меню добавил полуфабрикаты, но СанПин это запрещает. Проверка, которую провели сотрудники центра гигиены и эпидемиологии РБ, показала: все блюда соответствует норме. «Поэтому голословное обвинение не уместно с вашей стороны», – заявила Золотуева.

Дала она разъяснения и по поводу «пробного экзамена». Образовательная программа таковой не предусматривает.

- Согласно рабочей программе и календарно-тематическому планированию, учителя устраивают контрольные по своим предметам, в том числе – в форме ОГЭ. Интернет отсутствует в здании начальной школы. Работа в этом направлении ведётся, – сообщила руководитель СОШ.

Учителям уже напомнили о необходимости своевременно заполнять электронные журналы. Что касается потолка – штукатурка осыпалась из-за протечки крыши.

- Кабинет сразу временно закрыли и провели обследование Других мест намокания не обнаружено и угрозы обвала нет, – заверила Вера Золотуева. – Место, где осыпалась штукатурка, для безопасности детей обшили ДВП. Жалоб по поводу стульев ранее не поступало.

Мебель пообещали привести в порядок. В школе устроили ревизию и обнаружили три стула со сколом и отслоённой фанерой. Из кабинетов их уже убрали.

По словам директора, новую мебель для СОШ покупают каждый год. К примеру, в 2023-ем она появилась в двух кабинетах – английского языка и технологии. В 2024 году в учебном заведении запланировали капитальный ремонт. «После него дети смогут заниматься в обновлённом здании», – заключила Вера Золотуева.
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