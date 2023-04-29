«Волонтёры Победы» и «Единая Россия» готовят мероприятия в честь 9 Мая





В ходе неё они планируют провести праздничные парады во дворах домов ветеранов, живущих в различных регионах России, и сделать им подарки. Также они возложат цветы к мемориалам и братским могилам участников Великой Отечественной войны и будут собирать информацию от ветеранов, которые не могут сами почтить память своих товарищей, и делать это за них. Об этом пишет rostovgazeta.ru.Кроме того, все желающие смогут написать письма ветеранам, а «Волонтёры Победы» доставят их. Активисты партии и «Молодой Гвардии Единой России» также помогут участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в уборке придомовых территорий и разобьют цветочные клумбы под окнами их домов.- Нашим дорогим ветеранам пришлось пройти через все трудности войны. Но несмотря на это, они выстояли и победили. Их опыт, мудрость и воспоминания должны быть переданы нынешним и будущим поколениям. Сегодня у нас есть уникальная возможность лично поблагодарить героев, которые сохранили мирное небо и отстояли нашу страну, - заявила Ольга Занко, зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества и председатель движения «Волонтёры Победы».По её словам, всё больше молодых людей хотят лично поздравить ветеранов Великой Отечественной войны. Такие встречи, по словам Ольги Занко, оставляют незабываемый след в сердцах людей, так как истории от первого лица способны глубоко тронуть чувства.В рамках кампании также планируется благоустройство памятников и мемориалов, посвящённых героям Великой Отечественной войны, сообщает сайт партии ER.RU.«В преддверии Дня Победы по всей Бурятии пройдёт ряд мероприятий, направленных на сохранение памяти о Великой Победе и помощь нашим дорогим ветеранам Великой Отечественной войны. Это наш человеческий долг перед людьми, которые одержали Великую Победу. Необходимо поддерживать с ними постоянную связь, быть в курсе ситуации по состоянию здоровья, в семье, в быту, чтобы оказывать адресную помощь, искать возможности для оперативного решения их проблем. Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны для нас уже стало доброй традицией, и мы поздравляем их не только Девятого мая, но и в Новый год, 8 Марта и в День защитника Отечества, – рассказал Владимир Ведерников, руководитель Бурятского регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия».