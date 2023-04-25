За этот же период выявлено шесть нарушений
С 17 по 23 апреля государственные инспекторы управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии в МАПП «Кяхта» и ЖДПП «Наушки» проводили досмотр импортных и экспортных подкарантинных грузов, следующих на территорию Российской Федерации из Монголии и Китая и в обратном направлении.
В рамках предоставления государственной услуги принято 66 заявлений на переоформление фитосанитарных сертификатов (ФСС). Переоформлено 66 ФСС на 2498 куб. м лесоматериалов.
Отобрано 46 образцов подкарантинной продукции: саженцы плодово-ягодных культур – 17 970 штук, фрукты – 27 тонн, картофель семенной – 63 тонны, овёс продовольственный – 60 тонн, сухофрукты в ассортименте – 19 тонн. Образцы подкарантинной продукции переданы в БФ ФГБУ «ВНИИКР», по заключениям которого карантинных вредных организмов не обнаружено.
Проведена документарная проверка сопроводительных документов 102 партий подкарантинной продукции на ввоз в Россию, выписано 102 акта карантинного фитосанитарного контроля на импортную продукцию из Китая - семена подсолнечника, картонные коробки.
За неделю выявлено шесть нарушений правил и норм карантина растений при вывозе с территории Российской Федерации в Монголию подкарантинной продукции без сопровождения ФСС – это саженцы плодово-ягодных культур, овёс продовольственный, картофель, комнатные цветы. Составлено шесть протоколов об административном правонарушении по ст. 10.2 КоАП РФ, сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
За неделю в Бурятии оформлено и выдано 66 фитосанитарных сертификатов
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За этот же период выявлено шесть нарушений
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