Рабочая группа по СВО помогает расширить меры поддержки участников спецоперации и их семей

Принятый Госдумой пакет законов, инициированный рабочей группой по СВО, предусматривает усовершенствование действующих механизмов и установление прав на получение льгот для участников специальной военной операции (СВО) и их семей



Как отметил глава группы, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, одной из важных новаций является получение статуса ветеранов боевых действий ополченцами, защищавшими Донбасс с 2014 года, которые ранее не имели должной государственной поддержки из-за отсутствия этого статуса. Это право также распространяется на бойцов, заключивших контракты с организациями, содействующими выполнению задач СВО, в том числе участников ЧВК, пишет rostovgazeta.ru



Другой закон устанавливает право на полное списание кредитов участников СВО, погибших или получивших тяжёлую инвалидность, с их родителей-созаёмщиков или совершеннолетних детей, а также право на кредитные каникулы для всех созаёмщиков бойца СВО.



Ещё один законопроект предусматривает упрощение процедур признания военнослужащих погибшими и пропавшими без вести в зоне СВО и на приграничных территориях. Новый механизм распространяется на сотрудников правоохранительных органов, гражданских, выполнявших там служебные задачи, мирных жителей и бойцов. Документ имеет обратную силу и распространяется на все случаи, возникшие с 24 февраля 2022 года.



Кроме того, законопроект, принятый в первом чтении, устанавливает право на бесплатную юридическую помощь для участников СВО и их семей. Эти законы направлены на улучшение правового положения участников спецоперации и предоставление им должной государственной поддержки, сообщается на сайте партии ER.RU.



