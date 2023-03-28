На льду Байкала туристы засняли резвого лисёнка

Видео появилось в соцсетях
Туристы запечатлели резвого лисёнка на льду озера Байкал. Рыжий красавец стремительно пробегал неподалёку, когда мужчины ехали на автомобиле по хрупкому льду. Видео опубликовали в паблике «Инцидент|Иркутск».
- Лисёночек на Байкале. Наверное, такой бегает и смотрит, что здесь можно поесть, - комментирует за кадром автор видео.
В конечном итоге туристы передумали ехать дальше по опасному льду и прекратили съёмку.
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