На льду Байкала туристы засняли резвого лисёнка







В конечном итоге туристы передумали ехать дальше по опасному льду и прекратили съёмку.





Туристы запечатлели резвого лисёнка на льду озера Байкал. Рыжий красавец стремительно пробегал неподалёку, когда мужчины ехали на автомобиле по хрупкому льду. Видео опубликовали в паблике «Инцидент|Иркутск».- Лисёночек на Байкале. Наверное, такой бегает и смотрит, что здесь можно поесть, - комментирует за кадром автор видео.