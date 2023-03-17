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В Бурятии наградили юных творцов

В Бурятии наградили юных творцов
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Дети республики нарисовали своих героев

16 марта в здании правительства Бурятии прошло торжественное награждение победителей республиканского конкурса творческих работ «Герои Бурятии». Юные творцы, чьи работы покорили жюри, собрались вместе и получили заслуженные награды. Лучших наградили дипломами и сертификатами на покупку техники.

Всего на конкурс было подано более 300 работ, посвящённых Великой Отечественной войне и специальной военной операции. По итогам конкурса победителями стали:

В номинации «рисунок» в возрастной группе 10-12 лет:
I место - Ксения Х.;
II место - Софья С.;
III место - Егор К.

В номинации «рисунок» в возрастной группе 13-15 лет:
I место - Лыгжима Б.;
II место - Андрей Б.;
III место - Эльвира Я.

В номинации «социальный видеоролик» в возрастной группе 16-17 лет:
I место - Батыр Д.;
II место - Дарима Б.;
III место - Арина Т.

Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, помимо победителей, жюри отметило ещё несколько работ. А участники конкурса все без исключения получили сертификаты от спонсоров.
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