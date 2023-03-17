В Бурятии наградили юных творцов

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Дети республики нарисовали своих героев



16 марта в здании правительства Бурятии прошло торжественное награждение победителей республиканского конкурса творческих работ «Герои Бурятии». Юные творцы, чьи работы покорили жюри, собрались вместе и получили заслуженные награды. Лучших наградили дипломами и сертификатами на покупку техники.



Всего на конкурс было подано более 300 работ, посвящённых Великой Отечественной войне и специальной военной операции. По итогам конкурса победителями стали:



В номинации «рисунок» в возрастной группе 10-12 лет:

I место - Ксения Х.;

II место - Софья С.;

III место - Егор К.



В номинации «рисунок» в возрастной группе 13-15 лет:

I место - Лыгжима Б.;

II место - Андрей Б.;

III место - Эльвира Я.



В номинации «социальный видеоролик» в возрастной группе 16-17 лет:

I место - Батыр Д.;

II место - Дарима Б.;

III место - Арина Т.



Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, помимо победителей, жюри отметило ещё несколько работ. А участники конкурса все без исключения получили сертификаты от спонсоров.

