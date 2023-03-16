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В Бурятии прощаются с погибшим на СВО бойцом ЧВК «Вагнер»

В Бурятии прощаются с погибшим на СВО бойцом ЧВК «Вагнер»
Общество, 
Дмитрий Дубасов был уроженцем Кабанского района

В ходе проведения специальной военной операции погиб 42-летний уроженец Бурятии Дубасов Дмитрий Юрьевич. О гибели своего земляка сообщила администрация Кабанского района.

Дмитрий Юрьевич родился 15 сентября 1980 года в селе Кабанск. Был младшим братом в многодетной семье.

- Дмитрий был самым добрым, отзывчивым и веселым человеком. На любую ситуацию он отвечал с улыбкой. Всегда приходил на помощь и не оставлял в беде, - рассказали его друзья.

Окончил Кабанскую среднюю школу. В 2009 году окончил Каменский техникум строительства и предпринимательства.

В ноябре 2022 года добровольно заключил контракт с ЧВК «Вагнер» и убыл на место службы.

Погиб 10 февраля. 

У Дмитрия остались жена и двое детей.

Похороны проходят сегодня в селе Кабанск. Днём на центральной площади состоится прощальный митинг.

смерть

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