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В храмах Улан-Удэ проходят таинства соборования

В храмах Улан-Удэ проходят таинства соборования
Общество,  Фото:пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии
Следующее состоится 18 марта в Одигитриевском соборе

Священнослужители пяти храмов совершили таинство соборования в Свято-Одигитриевском кафедральном соборе и в Свято-Троицком храме при архиерейском подворье города Улан-Удэ. Это были первые соборования Великого поста 2023 года в этих храмах. В таинстве соборования приняли участие более 150 верующих.

Во главе с настоятелем Одигитриевского и Троицкого храмов иереем Андреем Савиным таинство соборования совершили семь священнослужителей: клирики Троицкого храма иерей Евгений Ясутис и иерей Георгий Базарон; клирики Свято-Одигитриевского собора иерей Виталий Никитин, иерей Антоний Хинганский, иерей Владимир Олейник; клирик Свято-Никольского храма иерей Виктор Щербаков; клирик храма Вознесения Господня иерей Давид Лупсанов и клирик храма Пророка Божия Илии иерей Павел Науменко.

В Одигитриевском храме соборование было совершено в четверг 9 марта, а в Троицком храме — в воскресенье 12 марта.

- Традиция совершать чин соборования верующих страдающих духовными и телесными недугами соборно семью священнослужителями в дни Великого поста будет храниться и регулярно совершаться в Одигитриевском Соборе и в Свято-Троицком храме, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.

Расписание следующих таинств соборования

Одигитриевский кафедральный собор:
18 марта, суббота, в 12:00 (нижний храм);
23 марта, четверг, в 18:00 (нижний храм);
1 апреля, суббота, в 12:00 (нижний храм).

Свято-Троицкий Храм при архиерейском подворье:
19 марта, воскресенье, в 12:00 (Покровский предел);
26 марта, воскресенье, в 12:00 (Покровский предел);
1 апреля, суббота, в 12:00 (Покровский предел).

Улан-Удэ православие епархия пост соборование

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