В храмах Улан-Удэ проходят таинства соборования

Общество, Фото: пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии

Следующее состоится 18 марта в Одигитриевском соборе



Священнослужители пяти храмов совершили таинство соборования в Свято-Одигитриевском кафедральном соборе и в Свято-Троицком храме при архиерейском подворье города Улан-Удэ. Это были первые соборования Великого поста 2023 года в этих храмах. В таинстве соборования приняли участие более 150 верующих.



Во главе с настоятелем Одигитриевского и Троицкого храмов иереем Андреем Савиным таинство соборования совершили семь священнослужителей: клирики Троицкого храма иерей Евгений Ясутис и иерей Георгий Базарон; клирики Свято-Одигитриевского собора иерей Виталий Никитин, иерей Антоний Хинганский, иерей Владимир Олейник; клирик Свято-Никольского храма иерей Виктор Щербаков; клирик храма Вознесения Господня иерей Давид Лупсанов и клирик храма Пророка Божия Илии иерей Павел Науменко.



В Одигитриевском храме соборование было совершено в четверг 9 марта, а в Троицком храме — в воскресенье 12 марта.



- Традиция совершать чин соборования верующих страдающих духовными и телесными недугами соборно семью священнослужителями в дни Великого поста будет храниться и регулярно совершаться в Одигитриевском Соборе и в Свято-Троицком храме, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.



Расписание следующих таинств соборования



Одигитриевский кафедральный собор:

18 марта, суббота, в 12:00 (нижний храм);

23 марта, четверг, в 18:00 (нижний храм);

1 апреля, суббота, в 12:00 (нижний храм).



Свято-Троицкий Храм при архиерейском подворье:

19 марта, воскресенье, в 12:00 (Покровский предел);

26 марта, воскресенье, в 12:00 (Покровский предел);

1 апреля, суббота, в 12:00 (Покровский предел).



