Всего было представлено 10 работ
В улан-удэнской исправительной колонии №8 провели конкурс на лучшую стенгазету по теме «Международный женский день».
Работы конкурсантов оценивались по принципу актуальности и оригинальности подачи информации. Всего было представлено 10 работ, а лучшей признаны стенгазеты осуждённых отрядов №4.
- Мероприятие проведено в целях развития творческого потенциала осуждённых, стимулирования у них потребности в повышении творческого уровня, выявления их индивидуальных способностей, а также для расширения форм досуга и организации полезной занятости, - пояснили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В Улан-Удэ осуждённые рисовали стенгазеты к 8 марта
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Там проходил конкурс исполнителей на национальных инструментах и конкурс мастеров-изготовителей национальных инструментов
Всего было представлено 10 работ
Сотниковская школа покажет картины в технике «квиллинг»
Посетителям ресторанов-участников предложат дегустационные сеты и авторские блюда
В Улан-Удэ днём снега не будет
Участники мероприятия посоревнуются в разбивании хребтовой кости
Школьники соревновались в трёх видах игры
Также среди лидеров рейтинга столица Якутии
Гран-при выиграл юный житель Улан-Удэ
В прошлом году она стала двукратной победительницей первенства мира
В столице республике открылась выставка о жителях «холодного царства»
Гонки на Байкале были отмечены в нацкалендаре событий
Названы победители вокального конкурса среди педагогов
60-летие свадьбы также отпраздновала пара из Забайкалья
За «Звёзд МХТ» отдадут свои голоса зрители