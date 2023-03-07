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В Улан-Удэ осуждённые рисовали стенгазеты к 8 марта

В Улан-Удэ осуждённые рисовали стенгазеты к 8 марта
Общество,  Фото:УФСИН по РБ
Всего было представлено 10 работ

В улан-удэнской исправительной колонии №8 провели конкурс на лучшую стенгазету по теме «Международный женский день».

Работы конкурсантов оценивались по принципу актуальности и оригинальности подачи информации. Всего было представлено 10 работ, а лучшей признаны стенгазеты осуждённых отрядов №4.

- Мероприятие проведено в целях развития творческого потенциала осуждённых, стимулирования у них потребности в повышении творческого уровня, выявления их индивидуальных способностей, а также для расширения форм досуга и организации полезной занятости, - пояснили в пресс-службе УФСИН по Бурятии. 
УФСИН осужденные 8 марта

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