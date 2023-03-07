В Улан-Удэ осуждённые рисовали стенгазеты к 8 марта

Общество, Фото: УФСИН по РБ

Всего было представлено 10 работ



В улан-удэнской исправительной колонии №8 провели конкурс на лучшую стенгазету по теме «Международный женский день».



Работы конкурсантов оценивались по принципу актуальности и оригинальности подачи информации. Всего было представлено 10 работ, а лучшей признаны стенгазеты осуждённых отрядов №4.



- Мероприятие проведено в целях развития творческого потенциала осуждённых, стимулирования у них потребности в повышении творческого уровня, выявления их индивидуальных способностей, а также для расширения форм досуга и организации полезной занятости, - пояснили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

