Улан-удэнская колония распахнула двери для родственников осуждённых

Для них провели экскурсию по учреждению



В исправительной колонии № в Улан-Удэ для родственников осуждённых отряда № 1 состоялся День открытых дверей.



Начальник отряда провела для гостей учреждения экскурсию, показала общежитие отряда и спальные помещения, рассказала об организации досуга и проводимых мероприятиях. После чего родственникам показали видеоролики о жизни осуждённых в исправительном учреждении и предоставили возможность побеседовать со своими близкими, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



По словам организаторов, встреча с родными в местах лишения свободы даёт осуждённым мотивацию на ведение законопослушного образа жизни и скорейшее освобождение.





