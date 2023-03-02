Для них провели экскурсию по учреждению
В исправительной колонии № в Улан-Удэ для родственников осуждённых отряда № 1 состоялся День открытых дверей.
Начальник отряда провела для гостей учреждения экскурсию, показала общежитие отряда и спальные помещения, рассказала об организации досуга и проводимых мероприятиях. После чего родственникам показали видеоролики о жизни осуждённых в исправительном учреждении и предоставили возможность побеседовать со своими близкими, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
По словам организаторов, встреча с родными в местах лишения свободы даёт осуждённым мотивацию на ведение законопослушного образа жизни и скорейшее освобождение.
Улан-удэнская колония распахнула двери для родственников осуждённых
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