Жителям райцентра Бурятии, лишённым общественного туалета, пообещали новый

Он появится в Кяхте вместе с пригородными кассами
Жители Кяхты задались вопросом, заработает ли в центре города общественный туалет. Недавно люди жаловались
, что уборная там была, но её закрыли, и в итоге в отхожее место превратилась территория возле автовокзала. Некоторые справляют естественную нужду прямо на улице. А ещё там выпивают, мусорят и устраивают драки.
После шумихи в соцсетях в центре Кяхты навели порядок
. Но, по словам местных, проблему отсутствия туалета это не снимает.
- Когда администрации района и города собираются решить вопрос? Или это будет продолжаться бесконечно? – поинтересовались они.
Власти заявили, что в этом году в Кяхте завершится строительство пригородных касс и там же разместится санузел.
- Сейчас туалет рядом с автовокзалом есть, но граждане не привыкли платить за услугу. Этот вид деятельности стал для предпринимателя нерентабельным, и платный туалет закрыли, – приводят ответ администрации города в вайбер-группе «Кяхта-инфо.24/7».
Его толщина на целых 13 сантиметров меньше нормы
В 2022 году Национальный музей получил первый опыт частно-государственного партнерства и провёл Байкальскую ассамблею
На конкурс принимаются стихотворения на бурятском языке, детская и взрослая проза, краеведческая литература
Волонтёры сообщили, что её состояние стабилизировалось
Он появится в Кяхте вместе с пригородными кассами
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж из регионального центра единоборств «Патриот»
В республике продолжается работа акции «Красная гвоздика»
В ходе круглого стола эксперты и представители политических партий обсудили готовность к началу избирательной кампании текущего года
В конкурсе участвовали три девушки
В ней примут участие бурятские, тувинские и калмыцкие роды
Участники высадят деревья в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной
Будут проводиться ремонтные работы
Соревнования пройдут в марте
Олимпиада проводится для учеников с 6 по 11 классы
Жителям республики объяснили, какие подарки принято дарить в Белый месяц и в какой одежде его встречать