Жителям райцентра Бурятии, лишённым общественного туалета, пообещали новый

Он появится в Кяхте вместе с пригородными кассами







После шумихи в соцсетях в центре Кяхты После шумихи в соцсетях в центре Кяхты навели порядок . Но, по словам местных, проблему отсутствия туалета это не снимает.



- Когда администрации района и города собираются решить вопрос? Или это будет продолжаться бесконечно? – поинтересовались они.



Власти заявили, что в этом году в Кяхте завершится строительство пригородных касс и там же разместится санузел.



- Сейчас туалет рядом с автовокзалом есть, но граждане не привыкли платить за услугу. Этот вид деятельности стал для предпринимателя нерентабельным, и платный туалет закрыли, – приводят ответ администрации города в вайбер-группе «Кяхта-инфо.24/7».

