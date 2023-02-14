В Бурятии взялись за центр Кяхты, превратившийся в отхожее место

Там навели порядок после шумихи в соцсетях



Всё это видят туристы из соседней Монголии, которые едут через Кяхту в Улан-Удэ. Перед глазами иностранцев предстают стены, на которые мочатся люди, лежащие на земле фекалии, разбитые бутылки, бычки и мусор. «Скоро всё начнёт таять и будет ужасный запах», – отметила девушка, сделавшая эти фото.



Обратили внимание на происходящее и в группе «Кяхта-инфо.24/7». Местные власти обязали арендаторов очистить прилегающую территорию.



- На основании жалоб 10 февраля на улицу Банзарова, 9 совершил выезд специалист по благоустройству объектов, – рассказали в администрации города. – По результатам проверки арендаторам помещений выдали предписание об уборке прилегающей территории – согласно правилам благоустройства Кяхты.



Её уже привели в порядок. В вайбер-группе опубликовали фото «до» и «после».

Люди заявили: единственную уборную, которая была поблизости, закрыли якобы из-за нерентабельности, и теперь естественную нужду справляют прямо на улице. А ещё там выпивают, мусорят и устраивают драки.