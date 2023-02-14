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В Бурятии взялись за центр Кяхты, превратившийся в отхожее место

В Бурятии взялись за центр Кяхты, превратившийся в отхожее место
Общество,  Фото:«Кяхта-инфо.24/7»
Там навели порядок после шумихи в соцсетях 

Как сообщал «Байкал-Daily», на днях жители Кяхты пожаловались, что центр бывшей купеческой столицы превратили в настоящий общественный туалет. Фотоподтверждение разместили в telegram-канале Blog_kyakhta.

Люди заявили: единственную уборную, которая была поблизости, закрыли якобы из-за нерентабельности, и теперь естественную нужду справляют прямо на улице. А ещё там выпивают, мусорят и устраивают драки.

Всё это видят туристы из соседней Монголии, которые едут через Кяхту в Улан-Удэ. Перед глазами иностранцев предстают стены, на которые мочатся люди, лежащие на земле фекалии, разбитые бутылки, бычки и мусор. «Скоро всё начнёт таять и будет ужасный запах», –  отметила девушка, сделавшая эти фото.

Обратили внимание на происходящее и в группе «Кяхта-инфо.24/7». Местные власти обязали арендаторов очистить прилегающую территорию.

- На основании жалоб 10 февраля на улицу Банзарова, 9 совершил выезд специалист по благоустройству объектов, – рассказали в администрации города. – По результатам проверки арендаторам помещений выдали предписание об уборке прилегающей территории – согласно правилам благоустройства Кяхты.
 
Её уже привели в порядок. В вайбер-группе опубликовали фото «до» и «после».

туалеты мусор уборка Кяхта

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