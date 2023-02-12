Центр бывшей купеческой столицы в Бурятии превратили в общественный туалет

Кяхтины справляют нужду прямо на улице





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- Это окраина какая-то, а самый центр города. Все знают, что наша Кяхта – первая точка, которую посещают туристы из Монголии. Потом они едут на автовокзал, и пока ждут транспорт до Улан-Удэ, видят эту картину, – отмечается в публикации.



Перед глазами иностранных туристов предстают стены, на которые мочатся люди, лежащие на земле фекалии, разбитые бутылки, бычки и мусор.



- Какое впечатление останется у туриста? Будет ли он рекламировать наш город своим друзьям? Ладно турист – посмотрел и уехал, ему здесь не жить. Но ведь есть люди, которые годами наблюдают эту картину, – пишет telegram-канал. – Неужели установка бесплатного общественного туалета – столь тяжкое бремя?



Сама автор фото рассказала, что единственный туалет на автовокзале закрыли, и потому кяхтинцы почти всю зиму справляют нужду поблизости, никого не стесняясь. А некоторые мусорят, выпивают и «дерутся за торговыми павильонами». «Скоро всё начнёт таять и будет ужасный запах», – подчеркнула девушка.



Местные жители обещаниям властей оборудовать туалет возле касс на вокзале уже не верят. «Blog_kyakhta» отмечает, что уборная там была, но её закрыли из-за нерентабельности – мол, люди не хотели платить деньги за посещение отхожего места.









В статье говорится, что чуть больше века назад миллионеров на душу населения в Кяхте было больше, чем в Санкт-Петербурге, а сегодня хорошей там считается зарплата размером в 30 тысяч рублей в месяц.

В январе «Российская газета» опубликовала статью о Кяхте , которая находится на границе Бурятии и Монголии. Если другое известное федеральное издание Lenta.ru в марте 2022-го назвало этот город «маленьким Вавилоном», то «РГ» – «захолустным поселением», причём прямо в заголовке.В статье говорится, что чуть больше века назад миллионеров на душу населения в Кяхте было больше, чем в Санкт-Петербурге, а сегодня хорошей там считается зарплата размером в 30 тысяч рублей в месяц.

Недавно в telegram-каналеlog_kyakhtaразместили фотографии, которые сделала в Кяхте местная жительница. Снимки сопровождаются длинным постом, в котором говорится, что центр города превратили в общественный туалет.