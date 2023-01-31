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На четырёх улицах Улан-Удэ отключат холодную воду

На четырёх улицах Улан-Удэ отключат холодную воду
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Запланированы ремонтные работы

Сегодня, 31 января, на четырёх улицах в Улан-Удэ отключат холодное водоснабжение. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

Отключение будет произведено по адресам:
- Ул. Комарова 7,5, 3а, 3, 3б,1
- Ул. Гарнаева 18
- Ул. Моцарта 14, 16
- Ул. Родины 11, 9, 8, 8а, 7, 6, 5, 3.

Отключение связано с заменой пожарного гидранта по адресу ул. Родины 11.

Время отключения: с 14:00 до 20:00

- Организован подвоз воды. Узнать время прибытия машины, уточнить информацию по местонахождению можно по телефону диспетчерской 44-00-00, 44-10-33, - сообщили в МУП «Водоканал».
отключение воды

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