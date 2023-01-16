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В Северобайкальске покажут «оживающие» полотна Ван Гога

В Северобайкальске покажут «оживающие» полотна Ван Гога
Общество, 
26 января в городе стартует мультимедийная выставка

Впервые в Северобайкальске пройдет мультимедийная выставка «Винсент Ван Гог» с «оживающими» полотнами. Выставка продлится с 26 января по 19 февраля.

- Выставка создана с применением современных проекционных технологий, анимации, где сотни изображений, будут показаны на огромных экранах в сопровождении классической музыки. Зрители окажутся окружёнными 3-6 метровыми полотнами Ван Гога, оживающими прямо на глазах, - рассказали в администрации города Северобайкальск.

Выставка пройдёт в выставочном центре МАУК «Художественно-историческое объединение».
 

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выставка

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