В Северобайкальске покажут «оживающие» полотна Ван Гога

26 января в городе стартует мультимедийная выставка
Впервые в Северобайкальске пройдет мультимедийная выставка «Винсент Ван Гог» с «оживающими» полотнами. Выставка продлится с 26 января по 19 февраля.
- Выставка создана с применением современных проекционных технологий, анимации, где сотни изображений, будут показаны на огромных экранах в сопровождении классической музыки. Зрители окажутся окружёнными 3-6 метровыми полотнами Ван Гога, оживающими прямо на глазах, - рассказали в администрации города Северобайкальск.
Выставка пройдёт в выставочном центре МАУК «Художественно-историческое объединение».
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