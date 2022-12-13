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Глава Бурятии: «Наша земля всегда рождала настоящих героев»

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Состоялся торжественный вечер, посвящённый Дню героев Отечества. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж

12 декабря в Русском драматическом театре в Улан-Удэ состоялся концерт ко Дню Героев Отечества.

Всех собравшихся поздравил глава Бурятии Алексей Цыденов.

- Сегодня мы отмечаем день Конституции и День Героев Отечества. Мы чествуем наших героев. Трудные времена рождают сильных людей. Сегодня трудное время. Как это уже было в истории России, появляются люди, которые меняют ход истории, наши герои. Республика Бурятия, как и вся Россия - сильная. На нашей земле всегда рождались герои. Во время Великой Отечественной войны 58 человек из Бурятии стали Героями Советского Союза, девять человек стали полными кавалерами ордена Славы. В специальной военной операции Героями России стали восемь человек из воинских подразделений Бурятии. Это не только уроженцы Бурятии, но и жители других регионов, наши земляки, - рассказал глава.

Герои России – участники спецоперации: Денис Шишов, Денис Сорокин, Максим Концов, Дмитрий ФаршиневАлександр ПоповБалдан Цыдыпов, Энвер НабиевВиталий Сукуев.

- Это наши воины, которые получили наивысшую награду «Герой России», кто-то, к сожалению, получил её посмертно. Мы чествуем и тех героев, кто не получил награду, но по сути являются героями. Наша задача – помнить их, чтить их и их близких. Мы здесь в тылу помогаем своим трудом нашей стране побеждать в этой тяжёлой ситуации, - подчеркнул Алексей Цыденов.

Ветеранов и героев также поздравили главный федеральный инспектор по Бурятии Сергей Ромахин, врио командующего 36-й общевойсковой армии ВВО Михаил Никитин.

Перед концертом гости мероприятия могли изучить выставки, представленные в холле театра. Национальный музей Бурятии развернул экспозицию работ с портретами Героев Великой Отечественной войны режиссера Солбона Лыгденова. Государственный архив республики организовал плакатную выставку Героев ВОВ, в честь которых названы улицы нашего города – Сергея Орешкова, Ильи Балдынова, Базара Ринчино, Владимира Борсоева, Ивана Чертенков и многих других.

На мультимедийном стенде от Национальной библиотеки участники мероприятия познакомились с выставкой «Храбрые сердцем», рассказывающей об участниках специальной военной операции.

На вопрос, что значит для вас День Героев Отечества, Герой России Энвер Набиев ответил:

- День Героев Отечества приобрёл для меня большое значение в последние дни. Это день, когда мы вспоминаем наших героев, и боевых товарищей. Многие из них отдали жизни во имя родины. Они всегда в наших сердцах.

На концерте гости вечера более подробно познакомились с подвигами наших воинов. Каждый музыкальный номер сопровождался рассказом о героях войны из Бурятии в разные периоды нашей истории- гражданской войны, ВОВ, чеченской кампании, афганской войны.

На концерте выступили лучшие творческие коллективы Бурятии – театр «Байкал», театр песни и танца «Забава», концертный русский оркестр «Забайкалье», женский хор Колледжа искусств имени Чайковского, ансамбли «Черёмушки», «Капуччино», «Созвездие» и другие.

Известные военные хиты спели заслуженные артисты Бурятии: Эдуард Жагбаев, Чингис Раднаев, Тимур Болотов, Сергей Плотников, Валико Гаспарян, Евгения Рейзвих.

Почтить память героев и посмотреть концерт с выставкой пришла вся общественность Бурятии – представители Улан-Удэнской и Бурятской Епархии, Буддийской Сангхи России, учащиеся республиканской кадетской школы-интерната, работники культуры и госучреждений, представители воинской части 36-й общевойсковой армии. Гостями вечера стали ветераны, родственники и друзья героев войны, близкие и неравнодушные жители нашего города.
глава Бурятии День героев Отечества правительство РБ

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