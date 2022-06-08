 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 июня

07 июня

Популярное

Балдану Цыдыпову присвоили звание Героя России

Балдану Цыдыпову присвоили звание Героя России
Общество, 
О присвоении Балдану Цыдыпову звания Героя России ходатайствовали два региона

23-летнему лейтенанту Балдану Цыдыпову присвоено звание Героя России. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Балдан Цыдыпов выпускник Новосибирского высшего военного командного ордена Жукова училища.

- За проявленный героизм он получил звание Героя Российской Федерации! Мы гордимся, что Балдан прошел подготовку в нашем училище! Его подвиг – высшее проявление патриотизма, верности присяге и служения Отечеству! – написал глава Новосибирской области.

Балдан вырос в небольшом селе Урда-Ага в Агинском Бурятском округе. Военным мечтал стать с детства, целенаправленно готовился к этому. После окончания училища был направлен служить в Восточный военный округ: сначала в Уссурийск, затем – в Бурятию. Отсюда и попал на спецоперацию на Украину.

В конце марта Балдан Цыдыпов спас более 150 сослуживцев, когда их батальон попал в засаду, сопровождавшуюся массированным артобстрелом, перекрёстным огнём из гранатомётов и крупнокалиберных пулемётов. Молодой лейтенант получил тяжёлую контузию из-за попадания снаряда в БПМП, но первым принял бой.

Балдан сумел развернуть подбитую боевую машину вдоль дороги и встречным огнём вывел из боя бронетехнику противника.

Когда боекомплект машины был израсходован, Балдан выбил заклинивший люк БМП автоматом. Вытащил двух раненых подчинённых. Забинтовал на скорую руку себя, под непрекращающимся огнём оказал первую медпомощь раненым. Со вторым земляком, которого ему удалось привести в сознание, они продолжили неравный бой.

Как описывает сухая военная сводка, боевой расчёт занял круговую оборону, отвлекая огонь на себя до последнего боекомплекта. В ходе боя погиб отстреливавшийся рядом земляк Артём.

В момент, когда у противника возникло замешательство, Балдан Цыдыпов отдал приказ молодым солдатам из других взводов быстрее покинуть поля боя. Сам же остался прикрывать отход сослуживцев. Наверняка при этом он понимал, что сам вряд ли выживет.

Цыдыпов не просто принял огонь на себя, а за два часа, пока длился бой, ещё и уничтожил вражескую технику и значительную часть нападавших.

Балдан отстреливался до тех пор, пока не потерял сознание. К счастью, он выжил, так как за ним вернулись товарищи. Они вынесли его в очень тяжёлом состоянии. Сейчас лейтенант проходит лечение в Санкт-Петербурге, он уже перенёс ряд операций. Глава Бурятии Алексей Цыденов недавно сообщил, что у офицера ампутирована стопа.

Ещё в апреле жители Бурятии и Забайкалья начали сбор подписей за присвоение Балдану Цыдыпову звания Героя России. Вскоре прошения об этом министру обороны Сергею Шойгу направили глава Бурятии Алексей Цыденов и забайкальский сенатор Баир Жамсуев.

Однако в начале мая Балдану вручили только орден Мужества. Жители Бурятии в соцсетях выражали недоумение, почему лейтенанта не удостоили высшей степенью отличия.

31 мая состоялась встреча президента Владимира Путина и Алексея Цыденова. После отчёта о ситуации в республике глава попросил президента поддержать представление о награждении военного званием Героя России. Путин, узнав о подвиге, это одобрил и ответил: «Поддерживаю».

С начала спецоперации звание Героя России также было присвоено Денису Шишову, который тогда командовал 11-й отдельной десантно-штурмовой бригадой (Улан-Удэ). Сейчас Шишов переведён на службу в Псков.

Лейтенанту Росгвардии Максиму Концову звание Героя России было присвоено посмертно. С Героем простились в Улан-Удэ 15 апреля.

Также звание Героя России посмертно присвоено десантнику, гвардии ефрейтору Дмитрию Фаршиневу, служившему в Улан-Удэ. Он погиб 5 апреля, прикрывая своих и спасая подразделению. Герою был 21 год.

Герой России спецоперация на Украине военнослужащие

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ открылась выставка экспонатов из Китая и Японии
В Улан-Удэ открылась выставка экспонатов из Китая и Японии
Общество, 08.06.2022
Восточные редкости можно увидеть до 15 июля
Мастера Бурятии примут участие в первом фестивале ремёсел Прибайкалья
Мастера Бурятии примут участие в первом фестивале ремёсел Прибайкалья
Общество, 08.06.2022
Участниками фестиваля станут мастера-умельцы Аги, Тунки и Иркутской области
В Усть-Ордынском округе установлен бюст учёного Або Шаракшанэ
В Усть-Ордынском округе установлен бюст учёного Або Шаракшанэ
Общество, 08.06.2022
Памятник генерал-майору появился на его малой родине
Волейболисты УФСИН из Бурятии стали чемпионами ДФО
Волейболисты УФСИН из Бурятии стали чемпионами ДФО
Общество, 08.06.2022
Второе место у спортсменов из Забайкальского края
В Бурятии введут ограничение движения на время веломарафона
В Бурятии введут ограничение движения на время веломарафона
Общество, 08.06.2022
Он состоится 25 июня в Прибайкальском и Баргузинском районах
В Иркутской области учреждена премия для молодёжи
В Иркутской области учреждена премия для молодёжи
Общество, 08.06.2022
Заявки на её получение принимаются с 12 июня
Зима вернулась в Бурятию летом
Зима вернулась в Бурятию летом
Общество, 08.06.2022
Снег выпал в нескольких районах республики
В заповеднике Бурятии открылась экспозиция «Рыбак Байкала»
В заповеднике Бурятии открылась экспозиция «Рыбак Байкала»
Общество, 08.06.2022
Проект расскажет новую историю старых лодок
Колледжи Бурятии заняли второе место на «Российской студенческой весне»
Колледжи Бурятии заняли второе место на «Российской студенческой весне»
Общество, 08.06.2022
«Бурятия, у вас дубль!» - объявили организаторы «Студвесны»
Мотогонщики из Бурятии победили на чемпионате Монголии
Мотогонщики из Бурятии победили на чемпионате Монголии
Общество, 08.06.2022
Семья спортсменов выиграла «золото» в двух классах
В Бурятии проверили здоровье осуждённых
В Бурятии проверили здоровье осуждённых
Общество, 08.06.2022
В учреждении прошёл профосмотр  
В Бурятии рассказали, сколько выдали выписок из ЕГРН
В Бурятии рассказали, сколько выдали выписок из ЕГРН
Общество, 08.06.2022
Чаще всего жители интересуются правами на объект недвижимости
В Улан-Удэ ограничат скорость электросамокатов
В Улан-Удэ ограничат скорость электросамокатов
Общество, 08.06.2022
За нарушения деньги будут списаны с банковской карты, привязанной к мобильному приложению
В Бурятии лесники пересядут с «буханки» на новый грузовик
В Бурятии лесники пересядут с «буханки» на новый грузовик
Общество, 08.06.2022
Лесники получили автомобиль повышенной проходимости

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^