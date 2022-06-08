Балдану Цыдыпову присвоили звание Героя России

О присвоении Балдану Цыдыпову звания Героя России ходатайствовали два региона
23-летнему лейтенанту Балдану Цыдыпову присвоено звание Героя России. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Балдан Цыдыпов выпускник Новосибирского высшего военного командного ордена Жукова училища.
- За проявленный героизм он получил звание Героя Российской Федерации! Мы гордимся, что Балдан прошел подготовку в нашем училище! Его подвиг – высшее проявление патриотизма, верности присяге и служения Отечеству! – написал глава Новосибирской области.
Балдан вырос в небольшом селе Урда-Ага в Агинском Бурятском округе. Военным мечтал стать с детства, целенаправленно готовился к этому. После окончания училища был направлен служить в Восточный военный округ: сначала в Уссурийск, затем – в Бурятию. Отсюда и попал на спецоперацию на Украину.
В конце марта Балдан Цыдыпов спас более 150 сослуживцев, когда их батальон попал в засаду, сопровождавшуюся массированным артобстрелом, перекрёстным огнём из гранатомётов и крупнокалиберных пулемётов. Молодой лейтенант получил тяжёлую контузию из-за попадания снаряда в БПМП, но первым принял бой.
Балдан сумел развернуть подбитую боевую машину вдоль дороги и встречным огнём вывел из боя бронетехнику противника.
Когда боекомплект машины был израсходован, Балдан выбил заклинивший люк БМП автоматом. Вытащил двух раненых подчинённых. Забинтовал на скорую руку себя, под непрекращающимся огнём оказал первую медпомощь раненым. Со вторым земляком, которого ему удалось привести в сознание, они продолжили неравный бой.
Как описывает сухая военная сводка, боевой расчёт занял круговую оборону, отвлекая огонь на себя до последнего боекомплекта. В ходе боя погиб отстреливавшийся рядом земляк Артём.
В момент, когда у противника возникло замешательство, Балдан Цыдыпов отдал приказ молодым солдатам из других взводов быстрее покинуть поля боя. Сам же остался прикрывать отход сослуживцев. Наверняка при этом он понимал, что сам вряд ли выживет.
Цыдыпов не просто принял огонь на себя, а за два часа, пока длился бой, ещё и уничтожил вражескую технику и значительную часть нападавших.
Балдан отстреливался до тех пор, пока не потерял сознание. К счастью, он выжил, так как за ним вернулись товарищи. Они вынесли его в очень тяжёлом состоянии. Сейчас лейтенант проходит лечение в Санкт-Петербурге, он уже перенёс ряд операций. Глава Бурятии Алексей Цыденов недавно сообщил, что у офицера ампутирована стопа.
Ещё в апреле жители Бурятии и Забайкалья начали сбор подписей за присвоение Балдану Цыдыпову звания Героя России. Вскоре прошения об этом министру обороны Сергею Шойгу направили глава Бурятии Алексей Цыденов и забайкальский сенатор Баир Жамсуев.
Однако в начале мая Балдану вручили только орден Мужества. Жители Бурятии в соцсетях выражали недоумение, почему лейтенанта не удостоили высшей степенью отличия.
31 мая состоялась встреча президента Владимира Путина и Алексея Цыденова. После отчёта о ситуации в республике глава попросил президента поддержать представление о награждении военного званием Героя России. Путин, узнав о подвиге, это одобрил и ответил: «Поддерживаю».
С начала спецоперации звание Героя России также было присвоено Денису Шишову, который тогда командовал 11-й отдельной десантно-штурмовой бригадой (Улан-Удэ). Сейчас Шишов переведён на службу в Псков.
Лейтенанту Росгвардии Максиму Концову звание Героя России было присвоено посмертно. С Героем простились в Улан-Удэ 15 апреля.
Также звание Героя России посмертно присвоено десантнику, гвардии ефрейтору Дмитрию Фаршиневу, служившему в Улан-Удэ. Он погиб 5 апреля, прикрывая своих и спасая подразделению. Герою был 21 год.
Балдану Цыдыпову присвоили звание Героя России
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