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Майору из Бурятии присвоили звание Героя России

Майору из Бурятии присвоили звание Героя России
Общество, 
Высшей государственной награды удостоен Энвер Набиев

Военнослужащему 5 отдельной гвардейской танковой бригады Улан-Удэ, гвардии майору Энверу Набиеву присвоено звание Героя России. Высшей государственной награды РФ он удостоен указом президента за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине.

Энвер Набиев уроженец города Каспийск Республики Дагестан. 17 сентября глава Дагестана Сергей Меликов поздравил земляка с присвоением звания Героя и вручил ему памятный подарок; произошло это в рамках празднования 75-летия Каспийска.

Набиев стал третьим представителем лезгинского народа, который удостоен звания Героя России, сообщается на сайте Федеральной лезгинской национально-культурной автономии.

В 2010 году Набиев окончил Казанское высшее танковое командное училище. Текущее звание майора ему присвоено в марте 2022 года. Имеет медаль «За отличие в военной службе» III степени (2018 год).

Энвер Набиев принимает участие в специальной военной операции с первого её дня. Звание Героя Российской Федерации ему присвоено по совокупности подвигов.

Так, он принимал активное участие в боестолкновениях в составе головной походной заставы. Занял выгодные рубежи и организовал наступление. После этого продолжил движение и прибыл к назначенному месту, где возглавляемый им отряд успешно вступил в бой и обеспечил беспрепятственный проход через город главным силам.

В другой день пришёл на помощь попавшей в окружение тыловой колонне, где был ранен командир. Энвер Набиев, двигаясь на БТР, принял решение прорваться к окруженному личному составу, и лично руководить боем. Ему удалось прорвать окружение благодаря высокой скорости; он попал под обстрел, автомобиль вышел из строя.

Молниеносно оценив обстановку, майор начал руководить группой, попавшей в окружение. Он организовал круговую оборону и расположил имеющиеся БМП и танки на наиболее опасном участке местности.

- Вместе с мотострелковым взводом они открыли огонь по противнику, после четырёхчасового боя противник был полностью ликвидирован. После оценив обстановку, организовал пункт сбора раненных и поставил задачу капитану на вызов вертолёта для эвакуации тяжелораненых военнослужащих. В течение пяти суток до прибытия основных сил лично руководил обороной и отбивал атаки диверсионных групп противника. Получил боевую задачу в составе бронегруппы, состоящей из шести танков и трех БМП, выдвинуться в район населённого пункта и организовать огневую засаду. В результате нахождения в засаде было ликвидировано шесть диверсионных групп противника, в общей сложности 26 человек, - говорится в материалах к наградному листу.

Также, по плану, разработанному Набиевым, штурмом был взят в плен 61 человек, получена ценная информация.

Ещё один подвиг Набиева связан с тем, что он сумел спасти попавшую в засаду разведывательную группу. В том бою было уничтожено четыре огневых точки противника, три БМП, два танка. Это позволило танком проломить забор и подъехать к окружённому дому, чтобы эвакуировать личный состав разведгруппы. В тот день Энвер Набиев, который лично управлял танком и прикрывал отход основных сил, получил осколочное ранение.

Во время ещё одного боя «благодаря грамотным действиям и личному руководству Набиева было уничтожено более 50 человек личного состава, бронированные автомобили «Хаммер», два пикапа «кочующий миномет», БТР с отделением десанта, зенитная ракетная самоходная установка «ОСА», - отмечается в наградных материалах.

Отметим, ранее звезды Героя России был удостоен ещё один офицер из этой танковой бригады - командир мотострелкового взвода, гвардии лейтенант Балдан Цыдыпов.


военнослужащие Герой России спецоперация на Украине

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