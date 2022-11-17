Полковнику из Бурятии присвоили звание Героя России посмертно









- Виталий в следующую жизнь торжественно уходит Героем!!! Согласитесь, что для буддиста это очень почётно и дорогого стоит! – написал в своём телеграм-канале Хамбо Лама Дамба Аюшеев. В последний путь Виталия Сукуева проводили 5 октября . Похороны состоялись в Джидинском районе. Сегодня, 17 ноября в селе Нижний Бургалтай по бурятским обычаям проходит молебен.- Виталий в следующую жизнь торжественно уходит Героем!!! Согласитесь, что для буддиста это очень почётно и дорогого стоит! – написал в своём телеграм-канале Хамбо Лама Дамба Аюшеев.





Указом президента России полковнику из Бурятии Виталию Сукуеву за проявленные мужество и героизм во время проведения специальной военной операции присвоено звание Героя России посмертно.С соответствующей инициативой ранее выступило республиканское отделение всероссийского объединения ветеранов «Боевое Братство». По словам сослуживцев, за 24 года военной службы Виталия Сукуева четыре раза представляли к награждению Звездой Героя и каждый раз находились причины для отказа.Представители «Боевого Братства» рассказали об одном из героических эпизодов:- Февраль, утро. Подполковник Сукуев с семью бойцами попал в неравный бой против усиленного батальона, без огневой поддержки. Только в час ночи с вышел из кольца с четырьмя тяжело раненными бойцами, уничтожив три танка, четыре БМП, один разведывательный беспилотный летательный аппарат и до взвода личного состава. Также в плен были взяты три человека, один из них в звании полковника.Виталий Владимирович Сукуев родился 6 июня 1979 года в селе Нижний Бургалтай Джидинского района. В 1994 году окончил Нижнебургалтайскую среднюю общеобразовательную школу.После школы поступил в аграрный колледж имени Ербанова в Улан-Удэ. Во время учёбы был призван на срочную службу, после окончания которой остался служить по контракту.Вскоре поступил в Омский танковый инженерный институт по специальности «Техническое обеспечение подразделений и воинских частей», который окончил в 2004 году.Прошёл путь от командира взвода роты обслуживания, командира разведывательной роты, заместителя командира разведывательного батальона до командира десантно-штурмового полка.Дважды был награждён орденом Мужества. Принимал участие в боевых действия на северном Кавказе, выезжал также в Сирию.У Виталия Владимировича остались жена, дочь и двое сыновей, один из которых курсант Рязанского высшего военно-десантного училища.