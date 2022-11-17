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Полковнику из Бурятии присвоили звание Героя России посмертно

Полковнику из Бурятии присвоили звание Героя России посмертно
Общество,  Фото:"Боевое братство"
Виталий Сукуев погиб в ходе спецоперации на Украине

Указом президента России полковнику из Бурятии Виталию Сукуеву за проявленные мужество и героизм во время проведения специальной военной операции присвоено звание Героя России посмертно.

С соответствующей инициативой ранее выступило республиканское отделение всероссийского объединения ветеранов «Боевое Братство». По словам сослуживцев, за 24 года военной службы Виталия Сукуева четыре раза представляли к награждению Звездой Героя и каждый раз находились причины для отказа.

Представители «Боевого Братства» рассказали об одном из героических эпизодов:

- Февраль, утро. Подполковник Сукуев с семью бойцами попал в неравный бой против усиленного батальона, без огневой поддержки. Только в час ночи с вышел из кольца с четырьмя тяжело раненными бойцами, уничтожив три танка, четыре БМП, один разведывательный беспилотный летательный аппарат и до взвода личного состава. Также в плен были взяты три человека, один из них в звании полковника.

В последний путь Виталия Сукуева проводили 5 октября. Похороны состоялись в Джидинском районе. Сегодня, 17 ноября в селе Нижний Бургалтай по бурятским обычаям проходит молебен. 

- Виталий в следующую жизнь торжественно уходит Героем!!! Согласитесь, что для буддиста это очень почётно и дорогого стоит! – написал в своём телеграм-канале Хамбо Лама Дамба Аюшеев.


Виталий Владимирович Сукуев родился 6 июня 1979 года в селе Нижний Бургалтай Джидинского района. В 1994 году окончил Нижнебургалтайскую среднюю общеобразовательную школу.

После школы поступил в аграрный колледж имени Ербанова в Улан-Удэ. Во время учёбы был призван на срочную службу, после окончания которой остался служить по контракту.

Вскоре поступил в Омский танковый инженерный институт по специальности «Техническое обеспечение подразделений и воинских частей», который окончил в 2004 году.

Прошёл путь от командира взвода роты обслуживания, командира разведывательной роты, заместителя командира разведывательного батальона до командира десантно-штурмового полка.

Дважды был награждён орденом Мужества. Принимал участие в боевых действия на северном Кавказе, выезжал также в Сирию.

У Виталия Владимировича остались жена, дочь и двое сыновей, один из которых курсант Рязанского высшего военно-десантного училища.

спецоперация на Украине Герой России

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