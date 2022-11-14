В Бурятии открыли мемориальную доску Георгиевскому кавалеру

Общество, Фото: пресс-служба администрации Бичурского района

Церемония прошла в сельском поселении «Дунда-Киретское»



В Бичурском районе Бурятии открыли мемориальную доску памяти полного кавалера Георгиевского креста Аюра Сакияева. Казак Ара-Киретской станицы погиб в Русско-японской войне. Открытие состоялось 11 ноября на родине Аюра Сакияева, в улусе Дунда-Киреть.



Аюр Ринчинович Сакияев в мирное время был известен как талантливый художник, расписывавший дацаны. Он умер, вернувшись домой после участия в Русско-японской войне, где был артеллиристом-бомбардиром 4-й Забайкальской казачьей батареи. За беспримерную храбрость, проявленную в боях,



Аюр Сакияев четырежды удостоился Георгиевского креста 1-й, 2-й, 3-й, 4-й степени. После смерти героя в 1914 году его мать отдала золотой крест 1-й степени на строительство Киретского дацана. Тогда все пожертвования были не проданы или переплавлены, а заложены в фундамент самого дацана, сообщает пресс-служба администрации Бичурского района.

