Церемония прошла в сельском поселении «Дунда-Киретское»
В Бичурском районе Бурятии открыли мемориальную доску памяти полного кавалера Георгиевского креста Аюра Сакияева. Казак Ара-Киретской станицы погиб в Русско-японской войне. Открытие состоялось 11 ноября на родине Аюра Сакияева, в улусе Дунда-Киреть.
Аюр Ринчинович Сакияев в мирное время был известен как талантливый художник, расписывавший дацаны. Он умер, вернувшись домой после участия в Русско-японской войне, где был артеллиристом-бомбардиром 4-й Забайкальской казачьей батареи. За беспримерную храбрость, проявленную в боях,
Аюр Сакияев четырежды удостоился Георгиевского креста 1-й, 2-й, 3-й, 4-й степени. После смерти героя в 1914 году его мать отдала золотой крест 1-й степени на строительство Киретского дацана. Тогда все пожертвования были не проданы или переплавлены, а заложены в фундамент самого дацана, сообщает пресс-служба администрации Бичурского района.
В Бурятии открыли мемориальную доску Георгиевскому кавалеру
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