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В Северобайкальске откроется новый визит-центр

В Северобайкальске откроется новый визит-центр
Общество,  Фото:администрация Северобайкальска
Его строительство началось в конце лета

Летом 2023 года в Северобайкальске планируется открытие нового визит-центра с выставочным залом, оснащенным современными интерактивными экспозициями. Визит-центр будет действовать как единый координационный центр экотуризма на северном Байкале, сообщили в администрации города Северобайкальск.

Строительство нового визит-центра началось 29 августа этого года. Центр называется «Заповедный Северный Байкал».

- Это очень долгожданный проект, и я очень рад, что он начал реализовываться. В связи с тем, что город находится в центральной экологической зоне, на подготовку документации ушло три года. Работами я доволен, подрядчик добросовестный, поэтому в успешной реализации проекта я не сомневаюсь, - поделился глава Северобайкальска Олег Котов.

- На сегодня заканчиваются земляные работы, залит фундамент, приступаем к заливке полов. До конца этого года планируем приступить к монтажу металлоконструкций. К концу лета следующего года строительство объекта будет полностью завершено, - рассказал руководитель проекта ООО «ИрСтрой» Рашид Якупов.

Строительство визит-центра стала возможным за счёт средств двух федеральных программ - «Охрана озера Байкал» и «Социально-экономическое развитие Байкальской природной территории».
Байкал туризм визит-центр

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